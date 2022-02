Spór ws. kopalni Turów zażegnany. Czeska strona otrzymała przelew

Polska i Czechy porozumiały się w sprawie dotyczącej kopalni węgla brunatnego w Turowie. Do wypracowania rozwiązania niezbędne było przeprowadzenie 19 tur negocjacyjnych. Założeniem umowy jest wypłacenie przez polski rząd 35 milionów euro odszkodowania, a także 10 milionów euro z budżetu fundacji Polskiej Grupy Energetycznej.

Tarcia na linii Polska-Czechy. Kryzys zażegnany

– Zgodnie z umową strona czeska, zaraz po otrzymaniu od nas przelewu, jest zobowiązana do wycofania skargi z TSUE. Czesi pokazali nam wczoraj przygotowany wniosek, są na to gotowi – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. – My w godzinach popołudniowych (w czwartek – red.) wysłaliśmy potwierdzenie przelewu. Nie mamy informacji, czy te środki są już na czeskim koncie i czy wycofanie skargi się dokonało. Jeśli nie stało się to wczoraj, to na pewno wycofają skargę dzisiaj – mówiła szefowa resortu.

Spór ws. kopalni Turów. Czesi otrzymali przelew

W piątek po godz. 10:00 Polska Agencja Informacyjna przekazała najnowsze informacje w sprawie, przytaczając wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego. – Republika Czeska wycofała swoją skargę do instancji europejskich ws. Turowa. To kończy całkowicie sprawę – poinformował szef polskiego rządu, cytowany przez PAP.

Oświadczenie ze strony czeskiej nadeszło chwilę przed godz. 16:00. Jak poinformowała agencja informacyjna CTK, minister środowiska Anna Hubáčková potwierdziła, że Czesi otrzymali uzgodnioną kwotę. Otrzymanie funduszy stanowiło warunek do wycofania skargi z TSUE.

Czytaj też:

Porozumienie ws. Turowa. Szefowa MKiŚ: Polska spełniła warunki Czech ws. wycofania skargi z TSUE