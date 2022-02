Jeszcze dziś ostre sankcje wobec Rosji. Scholz: Putin swoją wojną popełnił ciężki błąd

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie ma wątpliwości. Jeszcze dziś grupa G7 nałoży ostre sankcje gospodarcze wobec Rosji. To kolejna odpowiedź międzynarodowa na atak Rosji na Ukrainę, do którego doszło dziś nad ranem.

– Rosja zapłaci za to gorzką cenę. Pokażemy, że Putin swoją wojną popełnił ciężki błąd – powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Zapowiedział ostre sankcje. Niemcy przewodniczą grupie G7, która ma się spotkać dziś wieczorem, aby nałożyć kolejne sankcje gospodarcze skierowane przeciwko Rosji. Swoje propozycje zaostrzenia sankcji przedstawiła już także Komisja Europejska.

Najważniejszą informacją, na którą czeka większość ekspertów, jest blokada, lub nawet mocniejsza decyzja w sprawie gazociągu Nord Stream 2, który bezpośrednio łączy Rosję z Niemcami. Od lat jest on wskazywany, jako element potencjalnego szantażu gospodarczego ze strony Rosji. W ostatnich miesiącach było to doskonale widać.

Unia Europejska odetnie Rosję od transakcji finansowych

Unia Europejska odetnie Rosję od możliwości przeprowadzania transakcji finansowych. – Zamrozimy rosyjskie aktywna w Unii Europejskiej, zatrzymamy dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych – poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen na specjalnej konferencji prasowej.

Oznacza to, że rosyjskie firmy, banki i instytucje finansowe nie będą miały możliwości przeprowadzania transakcji finansowych z zagranicą. To de facto najmocniejsza z sankcji gospodarczych, które można nałożyć na kraj. Do tej pory zostało to wykorzystane wyłącznie wobec Iraku.

