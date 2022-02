Wielka Brytania zaostrza sankcje wobec Rosji. Banki bez dostępu do rynków finansowych

Boris Johnson poinformował o nałożeniu sankcji na ponad 100 rosyjskich osób oraz podmiotów. Ponadto rosyjskie banki nie będą mieć dostępu do rynków finansowych, a ich aktywa na Wyspach będą zamrożone. W ramach sankcji rosyjskie linie Aerofłot będą miały zakaz lądowania w Wielkiej Brytanii. – Brytyjskie sankcje będą obejmować także Białoruś za jej pomoc w agresji na Ukrainę – zapowiedział premier Wielkiej Brytanii.

Wojna na Ukrainie. Sankcje na Rosję

22 lutego Wielka Brytania ogłosiła nałożenie kolejnych sankcji na Rosję. Ograniczeniami objęte zostały także „trzy osoby fizyczne ze znacznym majątkiem”. Decyzję o sankcjach ogłosił premier kraju Boris Johnson. Wymienił, których banków dotkną brytyjskie sankcje. Będą to: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank oraz Black Sea Bank.

Boris Johnson wymienił też z nazwiska trzech rosyjskich bogaczy, których objęto osobnymi sankcjami. To Giennadij Timczenko, Boris Rotenberg i Igor Rotenberg. – Wszelkie środki, jakie przetrzymują w Wielkiej Brytanii, zostaną zamrożone. Osoby te zostaną objęte zakazem wjazdu, a wszystkie podmioty z Wielkiej Brytanii będą miały zakaz prowadzenia z nimi interesów – doprecyzował polityk.

– To pierwsza transza z tego, co przygotowaliśmy. Kolejne trzymamy w pogotowiu, gotowe do uruchomienia – dodawał Johnson. Mówił, że Wielka Brytania będzie szukać pokojowego rozwiązania do ostatniej możliwej chwili, ale musi mieć świadomość, że prezydent Putin jest gotowy posunąć się dalej. Zapewnił prezydenta Zelenskiego o „niezachwianym wsparciu” Wielkiej Brytanii.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Są przeciwnicy odcięcia Rosji od systemu SWIFT. Wśród nich Niemcy