Nowy terminal gazowy w Gdańsku może być otwarty dwa lata wcześniej niż planowano

Spółka Gaz-System, która jest operatorem gazociągów przesyłowych w Polsce, jest także odpowiedzialna za budowę nowego terminala do odbioru gazu skroplonego. Pływające terminal LNG w Gdańsku miał być zgodnie z projektem ukończony do 2027 roku. Prezes spółki Tomasz Stępień poinformował, że Gaz-System jest gotów przyśpieszyć prace nad projektem i ukończyć go w 2025.

Gaz-System chce jeszcze zwiększać możliwości odbioru gazu w Polsce

Podczas konferencji z okazji otwarcia interkonektora gazowego GIPL pomiędzy Polską a Litwą prezes Stępień poinformował, że otwarcie pływającego terminala w Gdańsku mogłoby być jeszcze przyśpieszone, ale wymaga to spełnienia określonych warunków i podjęcia decyzji strategicznych. Według prezesa Gaz-Systemu niezbędne są regulacje, które mogłyby przyśpieszyć proces inwestycyjny.

Tomasz Stępień przekonywał także, że spółka Gaz-System może jeszcze zwiększyć możliwości odbioru gazu w Polsce, jednak jest do tego potrzebna decyzja polityczna. Prezes mówił o ustawieniu dwóch terminali FSRU oraz rozbudowie terminala w Świnoujściu.

Przyśpieszenie prac nad nowymi punktami odbioru gazu w Polsce jest potrzebne, aby całkowicie uniezależnić się od rosyjskiego gazu. Chociaż gaz z Rosji nie płynie do Polski bezpośrednio, po tym jak Gazprom zerwał kontrakt jamalski, to rosyjski gaz jest importowany z Niemiec, które otrzymują go przez gazociąg Nord Stream. Całkowite odcięcie się od rosyjskiego gazu może się udać po otwarciu gazociągu Baltic Pipe pod koniec bieżącego roku. Baltic Pipe będzie dostarczać do polski gaz z szelfu norweskiego.

