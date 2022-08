Pieniądze z 300 plus. Trzeba się pospieszyć

Aby dostać pieniądze z programu "dobry start" we wrześniu, czyli wtedy, kiedy zazwyczaj są najbardziej potrzebne, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia. Jak podaje resort rodziny, tych, którzy o tym zapomnieli, jest całkiem sporo. Z dofinansowania szkolnej wyprawki nie skorzystali do tej pory rodzice ponad pół miliona dzieci.

Według ostatnich danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej rodzice złożyli ponad 2,6 mln wniosków o świadczenie 300+, obejmujących prawie 3,8 mln dzieci. Uprawnionych do tego świadczenia jest około 4,4 mln dzieci.

Wnioski o 300+

Wnioski o pieniądze na tegoroczną wyprawkę można składać od 1 lipca do 30 listopada br. Można to uczynić wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, systemy bankowości elektronicznej, bądź portal Empatia.

Złożenie wniosku najpóźniej 30 sierpnia gwarantuje wypłatę pieniędzy do końca września. Osoby, które się spóźnią, będą musiały poczekać do dwóch miesięcy.

Dla kogo 300+?

Program „Dobry start”, znany również pod nazwą 300 plus uruchomiono latem 2018 roku. W ramach programu, o środki w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie ucznia:

w wieku do 20 lat,



w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.



Pieniądze trafiają na rachunek wskazany we wniosku. W przypadku programu „Dobry start” nie obowiązuje kryterium dochodowe. Świadczenie jest zwolnione z opodatkowania, nie podlega też egzekucji, co oznacza, że komornik nie może zająć przyznanych w ramach programu środków.

