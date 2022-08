Miliardy dla rolników. Jest zgoda Brukseli

Komisja Europejska zatwierdziła w środę polski Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

„Mamy to!” – napisał na Twitterze minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. – „To ponad 25 mld euro, w tym 17 mld euro na płatności bezpośrednie”.

Dopłaty dla rolników

Negocjacje w sprawie przyjęcia planu, jakie polskie ministerstwo rolnictwa prowadziło z Komisją Europejską, zakończyły się 15 lipca. Uwzględniono wtedy unijne poprawki dotyczące wsparcia dobrostanu zwierząt, norm dobrej kultury rolnej oraz struktury upraw. Plan ma też sprzyjać produkcji i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych.

"W tym Planie, który zacznie obowiązywać od przyszłego roku, do dyspozycji polskich rolników jest ponad 25 miliardów euro, w tym prawie 4 miliardy euro na różne formy wsparcia dla polskich gospodarstw hodowlanych, z czego 1,7 miliarda euro na wsparcie hodowców dbających o dobrostan zwierząt, o takie praktyki jak letni wypas, wolny wybieg, ściółka czy więcej przestrzeni w budynkach gospodarskich. To największe tego rodzaju wsparcie w skali całej Unii Europejskiej. Liczymy, że to wsparcie pozwoli na odbudowę polskiej hodowli w małych i średnich gospodarstwach rodzinnych" - powiedział minister Henryk Kowalczyk po zakończeniu negocjacji.

Dopłaty mają być wypłacane od stycznia przyszłego roku. Jak podaje resort rolnictwa, pieniądze będą wypłacane ze środków pochodzących z UE, w kwotach: 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR, 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR oraz ponad 3,2 mld euro w ramach środków krajowych.

