Jacek Sasin dostał nowe zadanie. Zajmie się „ubóstwem mieszkaniowym”

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", nowy fundusz miałby dysponować kwotą 100 - 150 mln złotych rocznie. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób te pieniądze będą wydawane. Wiadomo jednak, skąd będą pochodzić. Resort pracuje nad wprowadzeniem nowych podatków, które miałyby zapłacić fundusze inwestycyjne, masowo wykupujące mieszkania na wynajem.

Nowe podatki

Eksperci resortu aktywów państwowych rekomendują wprowadzenie trzech rodzajów danin, którymi byłyby obłożone fundusze kupujące masowo mieszkania na wynajem. Jedną z nich byłby rodzaj opłaty analogicznej do funkcjonującej w Irlandii daniny transakcyjnej, która wynosi ok. 10 proc., gdy mowa o zakupie co najmniej 10 nieruchomości w ciągu 12 miesięcy. Pojawia się również pomysł wprowadzenia obciążenia, którego mechanizm poboru byłby analogiczny do obecnie istniejącego podatku od przychodów z budynków (podatku minimalnego), ale stawka mogłaby być wyższa. Ostatnia z rekomendacji to wyższa stawka podatku od nieruchomości.

Gazeta podaje, że wstępnie planuje się objęcie nowymi opłatami podmiotów dysponujących nie mniej niż pięcioma mieszkaniami pod wynajem. Zmiany miałyby odnosić do nowych transakcji.

Fundusze skupują mieszkania

W Polsce instytucjonalny najem mieszkań dopiero rozkwita, podczas gdy w Europie Zachodniej jest dużo bardziej rozwinięty. Z danych, które przytacza dziennik, wynika, że w 2020 roku inwestorzy zaangażowali w PRS prawie 50 mld euro. Rządy różnych krajów starają się tę ekspansję ograniczać z uwagi na negatywne skutki społeczne (w ostatnich pięciu latach ceny najmu mieszkań w Berlinie wzrosły o nieco ponad 40 proc.). Eksperci prognozują, że udział tego typu funduszów na dużych rynkach mieszkaniowych w Polsce może sięgać 20 proc.

