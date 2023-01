Z konta Usaina Bolta zniknęły pieniądze na emeryturę. Mistrz chce pozwać firmę inwestycyjną

Bolt w zeszłym tygodniu został poinformowany, że saldo jego konta w Stock and Securities Ltd (SSL) z siedzibą w Kingston w niewytłumaczalny sposób spadło do zaledwie 12 000 dolarów. Prawnicy olimpijczyka zapowiadają, że są gotowi skierować sprawę do sądu.

Gdzie się podziały pieniądze Bolta

„To wielkie rozczarowanie i mamy nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana w taki sposób, że pan Bolt odzyska swoje pieniądze i będzie mógł żyć w pokoju” – powiedział agencji Reutera Linton Gordon, prawnik sportowca

12 stycznia firma SSL wydała oświadczenie, w którym informuje, że dowiedziała się o nieuczciwej działalności byłego pracownika i przekazała sprawę organom ścigania, dodając. Jak czytamy w oświadczeniu, podjęto kroki w celu zabezpieczenia aktywów i wzmocnienia protokołów.

Domniemane oszustwo

Policja Jamajki poinformowała w poniedziałek, że jej zespoły ds. oszustw i dochodzeń finansowych badają „domniemane oszukańcze działania w Stock and Securities Ltd, które podobno wpłynęły na stan konta Usaina Bolta”.

Minister finansów Nigel Clarke powiedział we wtorek wieczorem, że SSL rzekomo dopuścił się „niepokojącego oszustwa” i że władze „postawią wszystkich sprawców przed wymiarem sprawiedliwości”.

Jak mówi Linton Gordon, konto Bolta miało służyć jako emerytura dla ośmiokrotnego złotego medalisty olimpijskiego sprintera i jego rodziców.

Usain Bolt przeszedł na emeryturę w 2017 roku po tym, jak przez dekadę dominował w światowym sprincie. Dzięki licznym sukcesom jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w świecie sportu, obok takich gwiazd jak brazylijska legenda piłki nożnej Pele i amerykański mistrz boksu Muhammad Ali.

