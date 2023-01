Sprzedaż detaliczna w górę. Dobre wiadomości, czy efekt świąt?

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2022 roku wzrosła o 0,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 13,1 proc.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2022 r. była o 4,8 proc. niższa w porównaniu z listopadem 2022 r”. – czytamy w komunikacie.

Polacy rzucili się na meble i AGD

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w grudniu była wyższa niż przed rokiem o 15,5 proc. i wyższa o 12,9 proc. w ujęciu miesięcznym, podano także.

„W grudniu 2022 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spośród prezentowanych grup odnotowały jednostki handlujące farmaceutykami, kosmetykami, sprzętem ortopedycznym (o 7,6 proc. wobec wzrostu o 18,8 p proc. przed rokiem). Sprzedaż wzrosła również w grupach „tekstylia, odzież, obuwie" (o 7,2 proc.) oraz „żywność, napoje i wyroby tytoniowe" (o 1,9 proc.). Najgłębszy spadek sprzedaży raportowały podmioty zaklasyfikowane do grupy „meble, rtv, agd" (o 10,4 proc.)” – czytamy dalej.

Inflacja daje się we znaki

Należy wziąć pod uwagę, że dane grudniowe nie są najlepszym wskaźnikiem kondycji gospodarki i nastrojów społecznych. Sprzedaż detaliczna w ostatnim miesiącu roku jest zawsze zaburzona przez zakupy związane ze świątecznymi prezentami. Aktywność Polaków w tym zakresie zawsze zawyża statystyki, co widać w danych w ujęciu miesięcznym. Niewielki wzrost rok do roku pokazuje, że inflacja nadal daje się we znaki.

