Rząd USA niewypłacalny. Agencja ostrzega

Amerykański rząd coraz bardziej zbliża się do osiągnięcia niewypłacalności. Biuro Budżetowe Kongresu opublikowało prognozę, z które wynika, że jeśli Biały Dom nie dojdzie do porozumienia z republikanami w Kongresie w sprawie podniesienia limitu zadłużenia, już w lipcu amerykańska administracja stanie się niewypłacalna.

USA na skraju technicznego bankructwa

Stany Zjednoczone są w trudnej sytuacji. 19 stycznia przekroczony został dozwolony prawnie limit zadłużenia, po którym niemożliwe jest dalsze pozyskiwanie funduszy za pomocą instrumentów dłużnych.

Ze względu na brak porozumienia w Kongresie, Stany Zjednoczone zmagają się z patową sytuacją, w której finanse publiczne zostały de facto zamrożone. Prawo nie pozwala bowiem przekroczyć ustawowego limitu długu w wysokości 31,4 biliona dolarów, czyli około 120 proc. przychodów.

Sekretarz Skarbu w liście do Kongresu napisała, że uruchomione środki mają uratować gospodarkę przed technicznym bankructwem do 5 czerwca 2023 roku. Do tego momentu impas w Izbie Reprezentantów musi się skończyć. „Jak stwierdziłam w moim liście z 13 stycznia, okres, na który nadzwyczajne środki mogą wystarczyć, jest przedmiotem znaczącej niepewności. Z szacunkiem ponaglam Kongres do szybkich działań” – czytamy w liście Janet Yellen.

Sztuczki skarbowe

Część ekonomistów i niektórzy Demokraci zaproponowali Departamentowi Skarbu wyjście z politycznego patu. Szefowa resortu Janet Yellen nie jest jednak tym pomysłem zachwycona.

Chodzi bowiem o wybicie platynowych monet o wartości miliarda dolarów i zdeponowanie ich w Rezerwie Federalnej. Miałoby to podnieść możliwy prób zadłużenia finansów publicznych. Byłoby to wykorzystanie pewnego rodzaju luki prawnej, która pozwoliłaby ominąć nałożony prawem limit. Janet Yellen szybko jednak skrytykowała ten pomysł. W rozmowie z Wall Street Journal przyznała, że „bardzo trudno przypuszczać, że Fed zdecyduje się na tego typu sztuczkę” .

Czytaj też:

USA na skraju technicznego bankructwa. Janet Yellen uruchomiła fundusz awaryjnyCzytaj też:

Znamy najgorszą firmę 2022 roku. Jej akcje zanurkowały o niemal 100 proc.