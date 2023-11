Niegodność dziedziczenia ze zmianami. O nie jedyna nowość w przepisach

15 listopada 2023 roku zaczną obowiązywać dwie zmiany w prawie spadkowym. Jedna dotyczy odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci, a druga zmienia okoliczności, których wystąpienie może skutkować uznaniem członka rodziny za niegodnego dziedziczenia.

Zmiany w prawie spadkowym. Odrzucenie spadku w umieniu dzieci

15 listopada 2023 roku zmieni się procedura odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci. Aktualnie rodzice mogą złożyć oświadczenie w imieniu dziecka o odrzuceniu spadku, ale potrzebują do tego zgody sądu opiekuńczego. Kolejnym krokiem jest złożenie oświadczenia przed notariuszem lub w sądzie.

Za kilka dni będzie prościej: wystarczy samo złożenie oświadczenia, bez konieczności uzyskania zgody sądu opiekuńczego. Tę ścieżkę będzie można zastosować pod warunkiem że dziecko zostało powołane do spadku na skutek wcześniejszego odrzucenia spadku przez innego rodzica, a drugi rodzic wyrazi zgodę na dokonanie tej czynności.

Zasady obejmą nie tylko spadki otwarte po 15 listopada (datą otwarcia spadku jest dzień śmierci spadkodawcy), lecz także przed datą wejścia w życie zmian, o ile termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie upłynął przed 15 listopada 2023 roku.

W pewnych sytuacjach uzyskanie zgody sądu opiekuńczego nadal będzie obowiązkowe. Tak będzie w sytuacji, gdy dziecko zostało powołane do dziedziczenia w pierwszej kolejności po jednym z rodziców. W dalszym ciągu będzie konieczne uzyskanie zgody sądu opiekuńczego, jeżeli postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało wszczęte lub sądu spadku, jeżeli sprawa jest już w toku.

Również w sytuacji, gdy rodzice, którym przysługuje pełna władza rodzicielska, nie mogą dojść do porozumienia co do tego, czy dziecko ma odrzucić spadek, rozstrzygnięcie będzie należało do sądu.

Zmiany w prawie spadkowym. Niegodność dziedziczenia

Zmiany, które wejdą w życie 15 listopada, dotyczą także uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Za niegodnego dziedziczenia będzie mógł zostać uznany spadkobierca, jeżeli:

uporczywie uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową; uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

Do tej pory spadkobierca mógł być uznany za niegodnego dziedziczenia, jeśli:

dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,

podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności,

umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z podrobionego lub przerobionego przez inną osobę testamentu.

Z czego wynika zmiana? Ustawodawca stwierdził, iż nieakceptowane powinny być sytuacje, w których osoba, która rażącym i karygodnym postępowaniem względem spadkodawcy otrzymuje po nim spadek. Obowiązek alimentacyjny jest zabezpieczony również odpowiedzialnością karną. Zatem naturalnym następstwem zdaje się być uznanie za niegodną taką osobę, która od takiego obowiązku się uchyla.

