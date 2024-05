Alkohol w nocy dostarczą kurierzy. Wkrótce nowa usługa online na rynku?

Jak czytamy w raporcie "Zwrot w modelach konsumpcji. 2. edycja raportu alkohol w Polsce" przedstawionego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (PRP), Polacy coraz częściej sięgają po mocne alkohole. W weekendy w dużych miastach w nocnych sklepach monopolowych w Polsce ustawiają się kolejki, a kupujący wybierają mocniejsze trunki zamiast napojów niskoprocentowych. Wkrótce dostęp do alkoholu i trunków wysokoprocentowych może być jeszcze łatwiejszy, bo jedna z największych firm e-commerce rozważa wprowadzenie nowej usługi – sprzedaży alkoholu online.

Allegro zastanawia się nad sprzedażą alkoholu online

Sprawę opisał „Dziennik Gazeta Prawna”. Według informacji gazety, Allegro zastanawia się nad wprowadzeniem takiej usługi i rozwiązaniem problemów, które mogą pojawić się przy realizacji zamówień. „Pracujemy nad wprowadzeniem możliwości zakupu alkoholu online. Z naszych badań wynika, że klienci są tym zainteresowani” – potwierdził rzecznik Allegro Marcin Gruszka.

Alkoholu nie będzie można zamawiać do paczkomatu, a jedynie z dostawą kuriera. W ten sposób firma chciałaby rozwiązać problem weryfikacji wieku kupującego. „Mają to robić kurierzy, którzy już teraz sprawdzają dokumenty przy dostarczaniu różnych przesyłek bezpośrednio do klienta” – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Polacy piją więcej niż inne narody w UE?

Jak wynika z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), europejska średnia spożycia czystego alkoholu w wieku co najmniej 15 lat w 2021 roku wynosiła 11,3 litra na osobę. W Polsce było to ok.11,7 litra, jesteśmy ponad średnią unijną. Wprowadzenie usługi możliwości zakupu alkoholu online rodzi obawy o ułatwienie dostępu do zakupu napojów wysokoprocentowych. Jak donosi DGP, firma Allegro także ma wątpliwości, dlatego na razie nie zdradza żadnych szczegółów na temat nowej usługi.

