Polski wynalazek zmienia zasady gry. Multifuel od Orlenu podbija energetykę

Orlen, we współpracy z firmą Horus Energia, opracował nowatorską technologię Multifuel, która umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z użyciem wodoru, gazu ziemnego lub ich mieszanki w różnych proporcjach. Jak poinformował koncern we wtorek, w związku z wynalazkiem złożono wniosek o ochronę patentową zarówno w Polsce, jak i przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).

Pierwsza firma na świecie

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Orlen, firma jako pierwsza na świecie wprowadza tę technologię na rynek. Rozwiązanie pozwala na automatyczne sterowanie składem mieszanki paliwowej w trakcie działania jednostki energetycznej. Dzięki temu możliwa jest elastyczna produkcja energii w zależności od dostępności wodoru lub gazu.

W ramach zawartego porozumienia z Horus Energia, Orlen wdrożył technologię Multifuel do swojej oferty produktowej. System można stosować zarówno w nowych, jak i istniejących instalacjach energetyki rozproszonej. Koncern podkreśla, że to umożliwia stopniowe przechodzenie na paliwa alternatywne i wspiera dekarbonizację gospodarki.

Większa produkcja energii

Orlen przekonuje, że nowy system może zwiększyć sprawność produkcji energii nawet o 5 proc. Rozwiązanie ma charakter modułowy i może być stosowane m.in. w jednostkach przemysłowych, energetycznych klastrach, hubach, a także na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych oraz w budownictwie wielorodzinnym i obiektach publicznych.

System Multifuel działa jako nakładka na silniki gazowe dużej mocy – od 300 kWel do 2 MWel. Technologia obejmuje dwa niezależne układy paliwowe zintegrowane z systemem sterowania, co umożliwia dynamiczną zmianę proporcji mieszanki bez ograniczania mocy jednostki. Jak zaznacza Orlen, jest to unikalna cecha na rynku. Całość działa w pełni automatycznie, a zmiany parametrów mogą następować w jednym cyklu pracy silnika. Testy potwierdziły bezpieczne stosowanie wodoru i gazu ziemnego w energetyce.

