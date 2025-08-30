Polska zbuduje pierwszą w Europie małą elektrownię jądrową

We Włocławku powstanie pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa typu BWRX-300. To efekt porozumienia, jakie Orlen zawarł z Synthos Green Energy. Koncern ogłosił, że inwestycja wpisuje się w strategię „Energia Jutra Zaczyna się Dziś”, zgodnie z którą do 2035 roku Orlen planuje uruchomić co najmniej dwa reaktory SMR o łącznej mocy 0,6 GW.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślił, że projekt jest wynikiem ponad roku negocjacji, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa interesów spółki i uzyskanie bezpośredniego dostępu do amerykańskiej technologii BWRX-300. Technologia ta, opracowana przez GE Vernova, uznawana jest za najbardziej zaawansowany projekt małych reaktorów modułowych na świecie.

Szczegóły porozumienia

Orlen poinformował, że zawarte uzgodnienia obejmują dwa główne elementy. Pierwszy dotyczy funkcjonowania wspólnej spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE), w której obie firmy mają po 50 proc. udziałów. Nowe ustalenia zrównują prawa wspólników i wzmacniają kontrolę Orlenu w kluczowych kwestiach strategicznych.

Drugim elementem jest umowa licencyjna, zapewniająca pełny dostęp do amerykańskiego projektu Standard Design reaktora BWRX-300. Dzięki temu możliwe stanie się rozpoczęcie procesu, którego finałem będzie budowa pierwszej polskiej elektrowni SMR we Włocławku. Za realizację inwestycji odpowiadać będzie spółka celowa kontrolowana przez Orlen.

Małe reaktory modułowe SMR

Reaktor BWRX-300 należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jego moc – 300 MWe – kwalifikuje go do grupy małych reaktorów modułowych SMR. Pierwszy tego typu reaktor budowany jest obecnie w kanadyjskiej elektrowni Darlington. Orlen podkreśla, że dostęp do tej technologii stawia spółkę i jej partnera w gronie pionierów rozwoju SMR w Europie.

Znaczenie lokalizacji

Wybranym miejscem dla budowy pierwszej polskiej elektrowni SMR jest Włocławek, gdzie znajduje się zakład produkcyjny Anwilu, należącego do Grupy Orlen. Spółka ta specjalizuje się w produkcji nawozów azotowych, takich jak saletra amonowa i saletrzak, oraz tworzyw sztucznych, w tym polichlorku winylu.

Orlen to multienergetyczny koncern działający w Polsce i za granicą. Posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, sieć stacji paliw w Europie Środkowej oraz rozwija segment energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Teraz spółka konsekwentnie stawia także na energetykę jądrową, traktując SMR jako element przyszłego miksu energetycznego.

