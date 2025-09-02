Wielka zmiana w podatkach. Koniec z chaosem w interpretacjach

Ministerstwo Finansów zapowiedziało istotne zmiany w Ordynacji podatkowej. Celem jest ułatwienie podatnikom dostępu do interpretacji indywidualnych, które dziś są rozproszone i publikowane w wielu miejscach. Projekt został przekazany do konsultacji publicznych.

Obecnie funkcjonuje ogólnodostępna baza interpretacji podatkowych Eureka. Gromadzi ona wyjaśnienia wydawane przez organy centralne, ale nie obejmuje interpretacji sporządzanych przez samorządy w sprawach podatków i opłat lokalnych. Mowa m.in. o podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, a także opłatach miejscowych, uzdrowiskowych, targowych, od posiadania psów, reklamowych czy skarbowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie interpretacje publikowane są wyłącznie w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych gmin, miast czy urzędów. Prowadzi to do dużego rozproszenia danych i w praktyce utrudnia korzystanie z nich. Jak podkreśla resort finansów, obecne rozwiązanie ogranicza przejrzystość systemu, a także uniemożliwia szybkie wychwytywanie przypadków, gdy różne organy wydają sprzeczne stanowiska.

Nowelizacja ma to zmienić. Ministerstwo planuje, by wszystkie interpretacje – zarówno te wydawane przez centralne organy podatkowe, jak i przez samorządy – znalazły się w jednym miejscu, czyli w bazie Eureka. Dzięki temu podatnicy zyskają łatwy dostęp do pełnej bazy dokumentów i będą mogli w prosty sposób porównywać stanowiska różnych urzędów.

Według uzasadnienia projektu, centralizacja publikacji interpretacji pozwoli również na eliminowanie błędnych lub sprzecznych wykładni przepisów, które dotąd mogły pozostawać niezauważone z powodu ich rozproszenia w lokalnych Biuletynach Informacji Publicznej. Zmiana ma poprawić transparentność i zwiększyć zaufanie podatników do systemu podatkowego.

