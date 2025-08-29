Kiedy dług naprawdę się przedawnia? Sprawdź, co mówią przepisy

W ostatnich latach polskie gospodarstwa domowe znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Wysoka inflacja, rosnące ceny energii i paliw oraz podwyżki stóp procentowych sprawiły, że wiele rodzin straciło płynność. Rekord padł w 2023 roku, gdy aż 21 tys. osób ogłosiło upadłość konsumencką. Dane Krajowego Rejestru Długów pokazują dodatkowo, że łączna suma zobowiązań konsumentów wzrosła o 2,4 mld zł w ciągu roku, a średni dług na osobę sięgnął 20,3 tys. zł. Coraz częściej pojawia się więc pytanie: kiedy długi się przedawniają?

Jak działa przedawnienie długu?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym przedawnienie oznacza, że po upływie określonego czasu wierzyciel nie może skutecznie dochodzić roszczenia w sądzie. Podstawowy termin to 6 lat. Krótsze, trzyletnie okresy obowiązują w przypadku kredytów, pożyczek, kart kredytowych, czynszów, usług telekomunikacyjnych czy alimentów. Roszczenia okresowe, takie jak odsetki, także wygasają po 3 latach.

W praktyce liczenie rozpoczyna się od dnia następującego po terminie płatności. Jeśli okres przedawnienia wynosi co najmniej dwa lata, kończy się zawsze 31 grudnia danego roku. Na przykład – jeśli termin zapłaty przypadał 1 marca 2020 r., dług przedawni się 31 grudnia 2023 r., a od 1 stycznia 2024 r. można podnieść zarzut przedawnienia.

Dlaczego długi rzadko się przedawniają?

Choć przepisy przewidują taką możliwość, w praktyce niewielu dłużników może z niej skorzystać. Każde działanie wierzyciela – jak wniesienie pozwu, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, wszczęcie egzekucji czy podpisanie ugody – powoduje przerwanie biegu przedawnienia i jego liczenie od nowa. Nawet częściowa dobrowolna wpłata przez dłużnika resetuje termin. Dlatego sytuacje, w których zobowiązanie wygasa samoistnie, należą do rzadkości.

Co dzieje się po przedawnieniu?

Przedawniony dług nie znika całkowicie, lecz zmienia się w tzw. zobowiązanie naturalne. Wierzyciel nie może już dochodzić jego spłaty przez sąd czy komornika, ale wciąż ma prawo wpisać dłużnika do rejestru BIG, jeśli od wymagalności nie minęło 6 lat. To poważna przeszkoda przy staraniu się o kredyt, leasing czy wynajem mieszkania.

Terminy przedawnienia różnych zobowiązań

1 rok – np. jazda bez biletu w komunikacji publicznej,

2 lata – debet na koncie, część roszczeń usługowych,

3 lata – kredyty, pożyczki, karty kredytowe, czynsze, usługi telekomunikacyjne, alimenty, podatki od nieruchomości,

5 lat – podatki PIT i VAT, zaległości w ZUS, roszczenia z tytułu zachowku,

6 lat – pożyczki prywatne i roszczenia potwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Szczególną kategorią są zobowiązania podatkowe, gdzie okres liczy się od końca roku kalendarzowego.

Długi a życie codzienne

Rosnące zadłużenie ma poważne konsekwencje społeczne – zmniejsza konsumpcję, zwiększa obciążenie sądów i instytucji finansowych, a przede wszystkim obciąża psychikę dłużników. Eksperci podkreślają, że liczenie na przedawnienie to najgorsze wyjście. Dużo lepiej szukać porozumienia z wierzycielem i negocjować spłatę.

