Koniec podatkowych przywilejów? Te podmioty zapłacą więcej

Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje istotne zmiany w zasadach opodatkowania fundacji rodzinnych. Projekt został wpisany do porządku wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów i opublikowany na stronach Kancelarii Premiera.

Zwolnienie podatkowe

Zgodnie z propozycją, zwolnienie podatkowe, z którego korzystają fundacje rodzinne, zostanie ograniczone wyłącznie do dochodów z długoterminowego najmu mieszkań. Obejmuje to sytuacje, gdy fundacja wynajmuje nieruchomości osobom fizycznym na ich własne potrzeby mieszkaniowe. Wszystkie inne formy najmu – w tym krótkoterminowy czy komercyjny – będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Kolejną zmianą jest objęcie podatkiem dochodów ze sprzedaży mienia, które zostało wniesione lub przekazane do fundacji rodzinnej nieodpłatnie albo nabyte przez nią od innego podmiotu. Jeśli zbycie takiego majątku nastąpi przed upływem 36 miesięcy od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wniesienia lub nabycia, dochód będzie podlegał opodatkowaniu. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, ograniczenie to ma na celu wzmocnienie realizacji statutowych funkcji fundacji rodzinnych, które powinny koncentrować się na długoterminowych inwestycjach i stabilnym zarządzaniu majątkiem.

Zmiany w ustawie

Projekt nowelizacji zakłada również dodatkowe wyłączenia z przysługujących fundacjom zwolnień podatkowych. Nie będą one obejmować przychodów z udziału w funduszach, spółdzielniach czy innych podmiotach, których przychody i koszty traktowane są jako bezpośrednio osiągane przez fundację rodzinną. Zwolnienie nie obejmie też dochodów z udziału w spółkach osobowych, które nie posiadają osobowości prawnej.

Zmiany w CIT mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz ograniczenie wykorzystywania fundacji rodzinnych do celów innych niż ich podstawowa funkcja, czyli zapewnienie sukcesji i długofalowego zarządzania majątkiem. Rząd podkreśla, że nowe przepisy pozwolą fundacjom skoncentrować się na długoterminowych inwestycjach i ochronie rodzinnego dorobku.

Czytaj też:

Polacy zapłacą podatek od wiary? Nawet 600 zł rocznieCzytaj też:

Nowy podatek dla banków. Resort finansów pokazał szczegóły