Milionowe kontrakty lekarzy pod lupą. Ministerstwo szykuje zmiany

Wynagrodzenia lekarzy ponownie stały się tematem gorącej debaty publicznej. Po ubiegłorocznym przypadku, gdy medyk zatrudniony na kontrakcie wystawił fakturę na niemal 300 tys. zł za miesiąc pracy w publicznym szpitalu, sprawa wróciła z nową siłą. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podczas konferencji prasowej 1 października podkreśliła, że resort „widzi potrzebę ustalenia górnych widełek wynagrodzeń dla lekarzy”. Jak zaznaczyła, ma to na celu uporządkowanie systemu oraz ograniczenie presji płacowej na dyrektorów szpitali.

Pensje lekarzy

Obecnie pensje pracowników ochrony zdrowia regulowane są ustawą i co roku waloryzowane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2024 roku wyniosło ono 8181,72 zł, a na tej podstawie od lipca 2025 r. lekarz ze specjalizacją musi zarabiać co najmniej 11 863,49 zł brutto miesięcznie.

Jednak część medyków pracuje na kontraktach B2B, gdzie wysokość wynagrodzenia zależy od indywidualnych negocjacji. To właśnie w tej grupie pojawiają się rekordowe stawki, sięgające od 100 tys. zł do nawet 300 tys. zł miesięcznie.

Rekordowe kwoty

Przykładem może być ogłoszenie Wojewódzkiego Szpitala w Bielsku-Białej, w którym lekarz medycyny ratunkowej na oddziale SOR może liczyć na wynagrodzenie do 108 tys. zł miesięcznie. Mimo tak wysokich stawek chętnych brakuje. Jak wskazują eksperci, problemem nie są pieniądze, lecz warunki pracy — przepełnione oddziały, duża liczba pacjentów oraz stresujące sytuacje, szczególnie w godzinach nocnych.

Resort zdrowia podkreśla, że konieczne jest wprowadzenie górnych limitów pensji, aby uniknąć sytuacji, w której szpitale muszą zgadzać się na coraz wyższe żądania finansowe ze strony lekarzy, by zabezpieczyć obsadę oddziałów. Według ministerstwa, obecny system kontraktów wymyka się spod kontroli, a jego uporządkowanie ma być jednym z priorytetów w najbliższych miesiącach.

