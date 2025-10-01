Tyle w rzeczywistości zarabiają Polacy. GUS odsłonił karty

– W kwietniu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7262,00 zł i była niższa o 20,6 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (9148,11 zł) – czytamy w komunikacie opublikowanym w środę przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mediana wynagrodzeń na poziomie 7262 zł oznacza, że w kwietniu tego roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że w lutym mediana miesięcznych wynagrodzeń wyniosła 7166 zł i była niższa o 23,5 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (wówczas 9362,47 zł).

GUS wskazuje, że że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 7451 zł, a wśród kobiet – 7083,20 zł.

Mediana wynagrodzeń a średnia płaca

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie wieku 35-44 lata. Wyniosła ona 7592,45 zł, natomiast najniższą w grupie wieku 24 lata i mniej, gdzie wyniosła 5769,81 zł. Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 8803,44 zł, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4666 zł.

Dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W kwietniu br. wyniosło ono 9148,11 zł brutto. Jak zauważa GUS, to o 20,6 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. Przeciętne wynagrodzenie wśród mężczyzn wyniosło 9593,52 zł brutto, a wśród kobiet było to 8690,04 zł. Pod względem wieku zatrudnionych, najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano w grupie wiekowej 45-54 lata – 9717,59 zł brutto. Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu najwyższą wartość przeciętnego wynagrodzenia odnotowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 11000,97 zł.

