WIBOR daje oddech kredytobiorcom. Raty idą w dół

Wrześniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych spowodowała, że stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 4,75 proc. Zmiana ta od razu przełożyła się na zachowanie wskaźnika WIBOR, który kształtuje wysokość rat kredytów hipotecznych. Co istotne, notowania WIBOR-u znalazły się wyraźnie poniżej stopy referencyjnej, co pokazuje, że rynek oczekuje kolejnych cięć.

Wskaźniki WIBOR

Obecne wartości wskaźników wyglądają następująco: WIBOR 3M wynosi 4,72 proc., WIBOR 6M – 4,58 proc., a WIBOR 1R – 4,45 proc. Oznacza to, że dłuższe wskaźniki są coraz niższe, co w praktyce przekłada się na raty kredytów. Mechanizm WIBOR-u działa wyprzedzająco – jeśli rynek spodziewa się obniżek, raty zaczynają spadać jeszcze przed oficjalnymi decyzjami RPP. Działa to na korzyść kredytobiorców, choć w odwrotnej sytuacji – przy podwyżkach – WIBOR również reaguje wcześniej, podnosząc koszty kredytów.

Na przykładzie kredytu hipotecznego na 30 lat widać, że różnice są znaczące. Przy zadłużeniu 300 tys. zł rata wynosi około 1950 zł przy WIBOR 3M, 1922 zł przy WIBOR 6M i 1898 zł przy WIBOR 1R. Dla kredytu na 400 tys. zł wartości te wynoszą odpowiednio 2600 zł, 2563 zł i 2531 zł, a przy 500 tys. zł – 3250 zł, 3204 zł i 3164 zł.

Spadki inflacji

Eksperci podkreślają, że obecne spadki inflacji wynikają głównie z czynników zewnętrznych, które mogą ulec zmianie. Z tego powodu część członków RPP, w tym Przemysław Litwiniuk, sugeruje ostrożność przy podejmowaniu kolejnych decyzji. Jego zdaniem lepszym momentem na dalsze obniżki może być listopad, kiedy NBP przedstawi nową projekcję inflacyjną.

Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się już 8 października. Jeśli rynek ma rację i dojdzie do kolejnych cięć, raty kredytów hipotecznych mogą jeszcze bardziej się obniżyć.

