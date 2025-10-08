Polska broń hitem eksportowym. Pioruny trafią do kolejnych armii

Polska Grupa Zbrojeniowa planuje znacznie zwiększyć produkcję przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun, które stały się jednym z największych sukcesów polskiego przemysłu obronnego. Jak informuje „Rzeczpospolita”, w ciągu czterech lat roczna liczba wytwarzanych pocisków ma wzrosnąć z obecnych 1,3 tys. do ponad 2,6 tys. Sygnałem do dalszego rozwoju jest rosnące zainteresowanie tą bronią na rynkach zagranicznych, a także liczne kontrakty z armiami państw NATO.

Polska broń

Zestawy Piorun, produkowane przez spółkę Mesko z grupy PGZ w Skarżysku-Kamiennej, zyskały uznanie dzięki swojej skuteczności, mobilności i niezawodności. To broń przenośna, obsługiwana przez jednego żołnierza, zdolna do zwalczania celów powietrznych – m.in. śmigłowców i dronów – na dystansie do sześciu kilometrów. Ich skuteczność została potwierdzona na polu walki w Ukrainie, co przełożyło się na wzrost liczby zagranicznych zamówień.

Wśród państw, które zdecydowały się na zakup polskich zestawów, są m.in. Norwegia, Estonia, Łotwa, Mołdawia oraz Stany Zjednoczone. We wrześniu do grona klientów dołączyła także Szwecja, która podpisała kontrakt o wartości około 1,2 mld zł. Jak wynika z informacji dziennika, umowa obejmuje zakup co najmniej kilkuset rakiet i wyrzutni. Dostawy dla szwedzkiej armii zaplanowano na 2027 rok.

Zwiększenie produkcji

Największym odbiorcą pozostaje jednak Wojsko Polskie. Krajowe siły zbrojne zamówiły 3,5 tys. pocisków oraz około 600 wyrzutni, co czyni ten projekt jednym z priorytetowych w planach modernizacyjnych. Produkcja Piorunów rozpoczęła się w 2019 roku – wówczas wytwarzano około 300 sztuk rocznie. Dziś skala produkcji sięga 1,3 tys., a PGZ zapowiada dalszy dynamiczny wzrost.

„W ciągu kilku lat planujemy przynajmniej podwoić obecną produkcję” – zapowiedział kierownik działu komunikacji PGZ Jacek Matuszak. Według nieoficjalnych informacji, planowany okres realizacji celu to trzy do czterech lat.

Zwiększenie mocy produkcyjnych ma umocnić pozycję Polski jako jednego z kluczowych dostawców nowoczesnych systemów obronnych w Europie. Zestawy Piorun, rozwijane przez krajowy przemysł, stały się symbolem skuteczności i jakości polskiej technologii wojskowej, cenionej zarówno przez sojuszników, jak i odbiorców komercyjnych.

