Duda: Unia Europejska przygotowuje zabójczy program dla polskiej gospodarki. „Mówię: ani kroku wstecz”

Pakiet klimatyczny Fit for 55, który ma jeszcze bardziej zredukować emisje dwutlenku węgla do atmosfery jest zdaniem Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, nakierowany na zabicie polskiej gospodarki. Swoje zastrzeżenia wobec nowego planu UE przedstawił na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Duda: Turów to dopiero początek

Przewodniczący związku ostrzegł, że jego zdaniem działania wokół kopalni Turów to dopiero początek kroków, które podejmie Unia Europejska wobec Polski. – To jest test. Jeśli teraz ustąpimy w czasie Turowa, to będą kolejne kroki. Chodzi o to, aby osłabić naszą gospodarkę – powiedział na antenie Polskiego Radia. – Nie pozwolimy na to, aby jakaś sędzina, czy jakaś komisja zamykała nam tysiące miejsc pracy – dodał.

Fit for 55 przeciw polskiej gospodarce

Piotr Duda zaznacza, że polski rząd nie powinien ustępować w sprawie pakietu Fit for 55. Jego zdaniem jest on skierowany na zaszkodzenie rodzimej gospodarce, a głównie przemysłowi i energetyce.

– Od samego początku pakiet klimatyczny jest tego najlepszym przykładem. My wykonaliśmy protokół z Kioto z nawiązką. Jeśli emisji nie będą ograniczać wszystkie kraje na świecie, to działania samej Unii nic nie dadzą – powiedział i zaznaczył, że jego zdaniem nowy pakiet to działanie czysto polityczne. – To nie ma nic wspólnego z klimatem. To tylko polityka i biznes. Chodzi o zahamowanie rozwoju polskich firm, które mają płacić kary za emisje – powiedział Piotr Duda.

Przewodniczący Solidarności zaznaczył także, że rząd nie może się ugiąć w sprawie pakietu, co jego zdanie przejawia się m.in. w słowach wiceministra Artura Sobonia. – Ani kroku wstecz w sprawie Fit for 55. To zabójczy program, który ma zabić polską gospodarkę – powiedział.

