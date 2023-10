Ropa tanieje przez decyzje Rosji i USA

Rosja potwierdziła, że w październiku będzie kontynuować obniżkę eksportu ropy naftowej o 300 tys. baryłek dziennie i planuje utrzymać tę redukcję do końca roku. Reakcją na tę zapowiedź był spadek notowań ropy naftowej na światowych rynkach spadają. W USA ceny spadły o 5 proc. Drugim czynnikiem, który doprowadził do przeceny, była informacja o tym, że choć pod koniec września zapasy ropy w USA spadły o 2,2 mln baryłek do poziomu 414,4 mln, to najnowsze dane pokazują wzrost zapasów benzyny o 6,5 mln baryłek. Rynek oczekiwał wzrostu o 200 tys. baryłek.

Efekt: w środę wieczorem cena baryłki ropy Brent spadła o 5,5 proc. do 85,92 dol. – a na otwarciu sięgała niemal 90 dol. Z kolei ropa WTI tanieje o nieco ponad 6,7 dol., czyli niewiele ponad 7,5 proc.

Tanieją także kontrakty terminowe na olej opałowy i benzynę. W ich przypadku spadki wyniosły 5 proc.

Spadła liczba chętnych na rosyjską ropę

Nie jest nowością, że Rosja ma problem ze sprzedażą swojej ropy naftowej i produktów jej rafinacji, a nawet dostawami na krajowy rynek. Kreml ma nadzieję, że zakaz eksportu paliw, który poskutkuje wzrostem cen na globalnym rynku, pomoże rozwiązać ten problem handlowy.

Business Insider we wrześniu przypominał, że Rosja w 2023 r. była największym eksporterem diesla drogą morską, wyprzedzając przy tym USA. Pomiędzy styczniem a połową września dzienny eksport wynosił ok. miliona baryłek. Paliwo trafiało m.in. do Turcji, Brazylii i Arabii Saudyjskiej. Te dostawy znikną jednak z globalnego rynku — od 21 września obowiązuje wprowadzony przez Rosję bezterminowy zakaz eksportu diesla oraz benzyny.

