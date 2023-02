Mieszkańcy Brzezin nie chcą kolei w ramach CPK. Pojechał do nich Andrzej Duda

Mieszkańcy wielu miejscowości, na terenie których mają być realizowane inwestycje w ramach CPK, protestują przeciwko rządowym planom. Nie godzą się na wywłaszczenia, nie chcą wyprowadzać się ze swoich domów. Z mieszkańcami podłódzkich Brzezin spotkał się prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda: „Potrzebujemy większych lotnisk, potrzebujemy wielkich centrów komunikacyjnych”

Mieszkańcy miasta przywitali prezydenta skandowanymi hasłami „Nie dla CPK”. Andrzej Duda przekonywał, że „są ważne sprawy i ważne inwestycje, które w kraju demokratycznym wymagają dyskusji, które powinny być dyskutowane, a które także powinny być realizowane”.

– O tym chcę mówić, bo ci, którzy pamiętają moją wizytę w 2015 roku wiedzą, że mówiłem o rozwoju Rzeczpospolitej, mówiłem o tym, że Polska potrzebuje tego rozwoju. Mówiłem wtedy, że nie wystarczy, że lotnisko jest w Berlinie. Nie wystarczy. Potrzebujemy większych lotnisk, potrzebujemy wielkich centrów komunikacyjnych. A przede wszystkim potrzebujemy komunikacji – mówił prezydent.

Mówił, że te inwestycje wymagają terenów, te inwestycje wymagają nakładów z publicznych pieniędzy, z europejskich pieniędzy, z różnych funduszy. Jest też tak, że niestety wymagają gruntów. Prezydent przekazał, że w związku z tym, są przeprowadzane procesy wykupu gruntów oraz, jeśli potrzeba, procesy wywłaszczeniowe. – Zgodnie z nowoczesnymi przepisami i zasadami – uzupełnił Andrzej Duda.

– Nie ma takich czasów, jakie były dawniej, że ludzie byli wywłaszczani za bezcen, odbierano im nieruchomości. Dzisiaj są inne możliwości, jest możliwość toczenia debaty. Macie prawo państwo dyskutować, czy ceny, które są państwu oferowane, są adekwatne. Jest droga odwoławcza, jest droga sądowa – dodał.

O’Leary o CPK: Nie jest za późno, by zrezygnować

Sztandarowy program infrastrukturalny Prawa i Sprawiedliwości „zrecenzował” kilka dni temu Michael O'Leary, prezes linii lotniczej Ryanair. Przy okazji jego wizyty w Polsce dziennikarz serwisu money.pl zapytał go o opinię na temat powstającego pod Warszawą megalotniska. O’Leary nie krył niechęci wobec ogromnego projektu infrastrukturalnego rządu Prawa i Sprawiedliwości.

– Nie jest jeszcze za późno, by zrezygnować z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co więcej, ta inwestycja powinna zostać zatrzymana. To projekt w złym miejscu, w złym czasie, jest kompletną stratą pieniędzy. Tylko politycy-idioci mogli wpaść na taki pomysł – powiedział prezes popularnej taniej linii lotniczej.

Zdaniem biznesmena Warszawa ma już wystarczającą liczbę lotnisk – poza Lotniskiem Chopina jest tez port w Modlinie. O’Leary nie traktuje natomiast lotniska w Radomiu jako portu, którego oferta może zainteresować mieszkańców stolicy i jej okolic . – Lotnisko w Radomiu może obsłużyć Radom – powiedział i przypomniał, że jest ono położone 100 km od Warszawy.

Prezes CPK odpowiada

Do krytyki ze strony Michaela O’Leary’ego postanowił się odnieść prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. Zrobił to jednak w krótkim komunikacie, bo jak stwierdził – „szkoda czasu” .

W odpowiedzi zawarł dwa punkty. Po pierwsze stwierdził, że „misją CPK jest, aby oferta pasażerska w Polsce nie ograniczała się do lotniczej tandety” . Po drugie wskazał, że „Przykład WAW pokazuje, że Ryanair może latać na rynkowych stawkach. Mam nadzieję, że będzie to standard na lotniskach z GK CPK” .

