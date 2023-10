Hołownia o CPK: Moim zdaniem trzeba ten projekt co najmniej zawiesić

O dalsze losy Centralnego Portu Komunikacyjnego pytany był na antenie Polsat News lider Polski 2050 i Trzeciej Drogi Szymon Hołownia.

Hołownia o CPK: Trzeba się temu przyjrzeć

– Sprawdzimy, czy jest racjonalny, ile krzywdy robi ludziom, czy jest uzasadniony, jak to się stało, że Porty Lotnicze weszły do CPK, może mają już papiery na wpisanie LOT-u do CPK? Trzeba to sprawdzić – powiedział Szymon Hołownia.

– Trzeba się temu przyjrzeć, nie mamy logiki zemsty. Mamy bardzo poważne wątpliwości wobec tego projektu i jak jest prowadzony. Moim zdaniem trzeba ten projekt co najmniej zawiesić, a być może zastanowić się nad tym, czy jest nam dzisiaj potrzebny – zadeklarował lider Polsko 2050.

„Zweryfikujemy projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zatrzymamy bandyckie wywłaszczenia i naprawimy krzywdy już wywłaszczonym. Zablokujemy sprzedaż lotniska Okęcie” – tak brzmi jeden ze 100 konkretów na pierwsze 100 dni, które przedstawiła Koalicja Obywatelska. Brzmi więc bardzo podobnie do tego, o czym powiedział Szymon Hołownia.

Horała: Rezygnacja z CPK to miliardowe straty

Przed ruchami, które sugeruje Szymon Hołownia, jak i politycy Koalicji Obywatelskiej, ostrzegał na konferencji prasowej Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK. Na tej samej konferencji przyznał, że spółka znalazła mniejszościowego inwestora, który wprowadzi do inwestycji 8 miliardów złotych.

– Gdyby opozycja miała ten projekt skasować, to koszty będą gigantyczne, tak ogromne, że trudne do oszacowania. Po pierwsze te kilka zmarnowanych już miliardów na prace projektowe, planistyczne i pierwsze prace wykonawcze i budowlane, jak również zobowiązania umowne […]. Około pół miliarda złotych dofinansowania unijnego już teraz trzeba byłoby oddać, gdyby rezygnować z tych projektów – powiedział Horała podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

– Co więcej, Polska mogłaby stracić również część środków z Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ cześć projektów związanych z budową ogromnego lotniska ma w źródłach finansowania środki z tego programu – dodał.

