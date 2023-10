Horała przestrzega opozycję przed rezygnacją z CPK. „Koszty będą gigantyczne"

Gdyby opozycja miała ten projekt skasować, to koszty będą gigantyczne, tak ogromne, że trudne do oszacowania - powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Marcin Horała. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a zarazem pełnomocnik rządu ds. CPK odniósł się w ten sposób do możliwości rezygnacji z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego przez przyszłą ekipę rządzącą.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany. Horała przestrzega przed rezygnacją z CPK Plany wokół CPK mogą się zmienić w związku z sytuacją polityczną. Do jednej z flagowych inwestycji Zjednoczonej Prawicy z dystansem podchodzą ugrupowania, które za chwilę mogą utworzyć rząd. – Zweryfikujemy projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zatrzymamy bandyckie wywłaszczenia i naprawimy krzywdy już wywłaszczonym. Zablokujemy sprzedaż lotniska Okęcie – zapowiedziała Koalicja Obywatelska w ramach „100 konkretów na 100 dni" ogłoszonych na początku września. Przed rezygnacją z CPK przestrzegał dziś Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a zarazem pełnomocnik rządu ds. CPK. – Gdyby opozycja miała ten projekt skasować, to koszty będą gigantyczne, tak ogromne, że trudne do oszacowania. Po pierwsze te kilka zmarnowanych już miliardów na prace projektowe, planistyczne i pierwsze prace wykonawcze i budowlane, jak również zobowiązania umowne […]. Około pół miliarda złotych dofinansowania unijnego już teraz trzeba byłoby oddać, gdyby rezygnować z tych projektów – powiedział Horała podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. – Co więcej, Polska mogłaby stracić również część środków z Krajowego Planu Odbudowy ponieważ cześć projektów związanych z budową ogromnego lotniska ma w źródłach finansowania środki z tego programu – dodał. Po posiedzeniu rządu Horała oficjalnie ogłosił, że wybrano inwestora strategicznego dla części lotniskowej Centralnego Portu Komunikacyjnego: konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund. Wcześniej pełnomocnik rządu ds. CPK ogłosił na platformie X (dawniej Twitter), że inwestor chce wyłożyć do 8 mld zł na budowę CPK w zamian za objęcie mniejszościowych udziałów w spółce operującej lotniskiem. Czytaj też:

