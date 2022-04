Kontrolerzy lotów odchodzą z pracy. Dziś kolejna tura rozmów związkowców i PAŻP

Nadal nie ma porozumienie między kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego w sprawie warunków wynagradzania. W środę ruszy kolejna tura rozmów, w której Agencję będzie po raz pierwszy reprezentowała nowa prezes Anita Oleksiak. Poprzedni prezes PAŻP Janusz Janiszewski został z końcem marca odwołany przez ministra infrastruktury, co miało związek z przedłużającym się sporem. Jego dymisja stanowiła też realizację oczekiwań kontrolerów.

Z końcem maja odwołano prezesa PAŻP

Przypomnijmy, że spór dotyczy nowego regulaminu wynagradzania. Pracodawca traktuje obniżenie wynagrodzeń kontrolerom w kategoriach „modernizacji Agencji”. Prezentując regulamin kilka miesięcy temu, Agencja przekonywała, że został on wypracowany wspólnie ze stroną społeczną i zaakceptowany przez ministra infrastruktury. Wyrównuje on, zdaniem Agencji, „narosłe przez lata dysproporcje w zarobkach pracowników służb operacyjnych oraz wprowadza system motywacji i zachęt dla pracowników”.

Dowodem na to, że powszechnej zgody na jego brzmienie nie ma, jest złożenie wypowiedzenia przez 112 kontrolerów ruchu lotniczego z Warszawy. Reprezentowani są oni przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Z czasem wypowiedzenia zaczęli składać również inni kontrolerzy z Warszawy: obecnie prawie 170 kontrolerów znajduje się w okresie wypowiedzenia i w maju Agencja będzie miała ogromną liczbę wakatów, która może sparaliżować działalność lotniska w Warszawie.

W sumie Agencja zatrudnia 600 kontrolerów, którzy pracują na wszystkich polskich lotniskach. Najwięcej jest ich w Warszawie – 208. PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego.

Agencja przekonuje, że obniżenie wynagrodzenia jest koniecznością

Agencja przekonuje, że obniżenie wynagrodzeń jest konieczne ze względu na trudną sytuację finansową lotnictwa cywilnego, która jest skutkiem załamania, które nastąpiło w wyniku pandemii. Z danych Agencji wynika, że w 2021 roku liczba operacji lotniczych na wszystkich lotniskach w Polsce spadła o 33 proc. w stosunku do 2019 r. W stosunku do 2020 r. zanotowano wzrost liczby operacji o 53 proc.

Przyczyny sporu są jednak bardziej złożone i nie dotyczą wyłącznie kwestii finansowych. Część pracowników skupionych w Związku Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego podnosi, że sposób organizacji pracy w PAŻP jest nie do przyjęcia. Związkowcy uważają, że przełożeni zachęcają do ignorowania procedur bezpieczeństwa i wprowadzają zasady, które nie są praktykowane na innych lotniskach. Na początku roku związkowcy sformułowali siedem głównych zarzutów pod adresem kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dotyczą one właśnie naruszania procedur, szykanowania i karania kontrolerów ruchu lotniczego za raportowanie nieprawidłowości, planowanie zbyt małych obsad stanowisk operacyjnych, co jest, zdaniem związkowców, „świadomym podejmowaniem ryzyka w ruchu lotniczym”.

