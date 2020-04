Jak bezpiecznie rozpakowywać zakupy? Instrukcja krok po kroku

Sama ostrożność w sklepie to za mało. Po powrocie do domu o zakupy powinniśmy odpowiednio zadbać. Zalecenia dezynfekcji dotyczą także zakupów dostarczanych do domu przez wyspecjalizowane firmy.

W czasie epidemii i wszystkich obostrzeń sanitarnych niezwykle ważne jest, aby przestrzegać zaleceń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie, jak wynika z danych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), na chwilę obecną nie ma potwierdzenia, że żywność może być „źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2”. Nie zmienia to jednak faktu, że powinniśmy zachować ostrożność i odpowiednio zadbać o produkty spożywcze, które kupujemy. Główny Inspektorat Sanitarny wskazuje, że główną drogą przenoszenia się koronawirusa jest droga kropelkowa i bezpośrednia styczność z osobą zarażoną. Naukowcy i lekarze informują jednak, że koronawirus może się utrzymywać na różnych powierzchniach od kilku do kilkudziesięciu godzin. Dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich zasad związanych z dezynfekowaniem kupionej (lub dostarczonej) żywności i przechowywaniem jej. Bezpieczne rozpakowywanie zakupów. Zasady: Przed rozpakowaniem zakupów należy dokładnie umyć ręce – najlepiej zgodnie z instrukcją Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Przed i po wyjęciu produktów należy dokładnie umyć blat i wszystkie powierzchnie, z których korzystamy w trakcie rozpakowywania zakupów.

Przy wyjmowaniu produktów należy oddzielić produkty świeże (np. owoce i warzywa) od tych standardowo pakowanych w pudełka czy torebki.

Opakowania plastikowe zdjęte z warzyw i owoców należy niezwłocznie wyrzucić do kosza na śmieci, a produkty umyć dokładnie wodą.

Przed schowaniem świeżych produktów do lodówki należy umieścić je w oddzielnych pojemnikach, tak aby nie miały styczności z innymi produktami.

Należy pamiętać także, aby oddzielać od siebie żywność ugotowaną i surową.

Jak podkreślają lekarze, takie działania powinny stać się naszymi dobrymi praktykami nie tylko w czasie epidemii. Jednocześnie – jak podkreślają wszystkie służby sanitarne – najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka zakażenia jest unikanie kontaktów z ludźmi. Zakupy należy zatem robić zachowując szczególną ostrożność w sklepach (stosowne zalecenia wydało Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Inspekcja Sanitarna) lub przez internet.

