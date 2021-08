Ceny w Polsce rosną niemal najszybciej w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy w niechlubnej czołówce

Polska osiągnęła roczny wzrost inflacji na poziomie 4,7 proc., co plasuje ją na drugim miejscu jeśli chodzi o tempo wzrostu cen, biorąc pod uwagę wszystkie kraje Unii Europejskiej. Równie niechlubny wynik osiągnęły Węgry, a pierwsza w rankingu uplasowała się Estonia, która w lipcu 2021 roku osiągnęła poziom 4,9 proc. Średnia na wszystkich krajów strefy euro wyniosła 2,2 proc., a dla całej Unii Europejskiej 2,5 proc. Zdecydowanie najlepszy wynik przypadł Macie, która z odczytem 0,3 proc., jest jednym z dwóch (Grecja 0,7 proc.) krajów, które znalazły się poniżej progu 1 proc.

Nieustanny wzrost cen

Jak potwierdzają dane Eurostatu, wykresy dotyczące wzrostu cen towarów i usług rosną w krajach członkowskich niemal nieustannie od stycznia 2021 roku. Notowane wzrosty są bardzo dynamiczne i nie widać, aby miały ustać. Od kilku miesięcy zdecydowanie najbardziej obciążającym czynnikiem są ceny energii. Od kwietnia notują one dwucyfrowe wzrosty. W lipcu wzrosły one aż o 14,3 proc., co było tegorocznym rekordem.

Inflacja zjada podwyżki wynagrodzeń

Jednocześnie Główny Urząd Statystyczny podał 18 sierpnia, że statystyczny Polak zarobił w lipcu 2021 roku o 8,7 proc. więcej, niż przed rokiem. W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,9 proc. i wyniosło 5 851,87 zł brutto. Przed rokiem (lipiec 2020 r. do lipca 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 3,8 proc.

Podwyżki wynagrodzeń są jednak odczuwalne znacznie mniej, niż mogłoby się to wydawać właśnie przez niemal równie szybko rosnącą inflację. Należy również pamiętać, że są to średnie podwyżki, które niekoniecznie objęły wszystkich pracowników.

