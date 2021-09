Niektóre sklepy Kaufland otworzą się w niedzielę. Mamy listę

Jakiś czas temu Kaufland ogłosił, że wzorem innych sieci, stanie się placówką pocztową. Oznacza to, że może skorzystać z przepisu, który uprawnia go do otwarcia sklepów również w niedziele. Po raz pierwszy placówki zostaną otwarte 5 września. Kaufland na stronie internetowej przedstawił listę placówek, które będą tego dnia działały.

Sklepy Kaufland otwarte w niedzielę niehandlową 5 września:

Bolesławiec;

Brzeg;

Bydgoszcz, ul. Solskiego 48;

Ciechanów;

Gdańsk;

Gorzów Wielkopolski;

Kalisz;

Kołobrzeg;

Konin;

Kraków, ul. Bratysławska 4;

Kraków, ul. Ćwiklińskiej 14;

Kraków, os. Kombatantów 16 A;

Lubin;

Łomża;

Nowy Dwór Mazowiecki;

Nysa;

Oleśnica;

Piastów, ul. Warszawska 1;

Poznań, Aleja Solidarności 42;

Sanok;

Skierniewice;

Suwałki;

Świnoujście;

Tarnów;

Tczew;

Wałbrzych;

Warszawa, ul. gen. Fieldorfa 41;

Warszawa, ul. Korkowa 165A;

Warszawa, ul. Stalowa 60/64;

Włocławek;

Wrocław, ul. Bardzka 1A;

Wrocław, ul. Długa 37/47;

Wrocław, ul. Legnicka 62;

Wrocław, ul. Długosza 74;

Zielona Góra, ul. Energetyków 2A.

Kaufland wyjaśnia, że zdecydował się na otwarcie, bo skoro w niedziele działają sklepy innych sieci, to Kaufland przegrywa, bo gdy inni zarabiają, jego placówki są zamknięte.

- W związku z nieustannie rosnącą liczbą placówek otwieranych w niedziele przez konkurencję Kaufland, jako jeden z ostatnich uczestników rynku, podjął decyzję o otwarciu wybranych sklepów także w niedziele niehandlowe, począwszy od 5 września – powiedziała Maja Szewczyk, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Kaufland Polska w rozmowie z portalem handelextra.pl.

5 września otwarte będą również niektóre sklepy sieci Lidl. Decyzję o otwarciu argumentuje podobnie jak Kaufland – nie chciała się otwierać, ale przymusiły ją do tego warunki na rynku.

- Do decyzji o otwarciu części placówek zostaliśmy zmuszeni w wyniku działań innych uczestników rynku. Ta zmiana poprzedzona była długotrwałymi wnikliwymi analizami wielu uwarunkowań takich jak działania konkurentów oraz prośby i oczekiwania konsumentów. Wierzymy, że to rozwiązanie wpłynie pozytywnie na komfort naszych klientów, którzy dopytywali o możliwość dokonywania zakupów w niedziele niehandlowe jak również o usługi pocztowe. Rozwiązanie to wprowadzamy w lokalizacjach, w których inne sieci handlowe również prowadzą działalność we wszystkie dni tygodnia. Wysoką jakość świadczonych usług pocztowych zapewnią nasi renomowani partnerzy – DHL oraz PointPack – powiedziała Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

