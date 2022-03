Niedziele handlowe marzec 2022. Te sklepy będą otwarte 13 marca

Od kiedy w 2018 roku w życie weszła ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta z roku na rok liczba niedziel handlowych byłą coraz mniejsza. W 2020 roku zakupy można było robić w jedynie 7 niedziel handlowych. Taka liczba niedziel bez zakazu handlu będzie miała miejsce również w 2022 roku.

Niedziele handlowe marzec 2022. Sklepy otwarte 13 marca

13 marca nie przypada niedziela handlowa. Oznacza to, że zakupów nie uda nam się zrobić w większości lokali w galeriach handlowych. Zamknięte będą również największe markety, które jeszcze do niedawna korzystały z wyjątku dla placówek pocztowych, aby móc działać w każdą niedzielę.

Przypominamy, że po tym, jak 1 lutego w życie weszła nowelizacja ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta, aby sklep mógł być uznany za placówkę pocztową, przedsiębiorca musi udowodnić, że minimum 40 proc. jego przychodów stanowią usługi pocztowe. To oczywiście niejedyna zmiana, do jakiej doszło po nowelizacji przepisów. Zgodnie z obecnymi regulacjami sklepy otwarte w każdą niedzielę, w tym również 13 marca to m.in.:

sklepy osiedlowe

markety na dworcach PKP

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

placówki pocztowe, których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe

apteki

kwiaciarnie

stacje paliw

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express

miejsca sprzedające ryby w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego

w okresie 1 czerwca-30 września otwarte w niedziele niehandlowe będą sklepy z materiałami i narzędziami rolniczymi

Ze względu na wybuch wojny na Ukrainie, a także konieczność niesienia pomocy uchodźcom z tego kraju, zapadła decyzja o umożliwieniu otwarcia sklepów w dwóch województwach. – Na ten moment możliwość działania sklepów w niedziele dotyczy województwa lubelskiego i podkarpackiego. Zmienimy przepisy dotyczące handlu w niedziele w taki sposób, aby niepotrzebne było powołanie się na klauzulę generalną. Jest ogólny przepis, zarówno w Prawie karnym, jak i w Kodeksie wykroczeń, który mówi, że nie popełnia wykroczenia ten, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia większej wartości niż dobro ratowane – mówił w niedzielę 27 lutego rzecznik rządu Piotr Müller.

Właśnie ze względu na zastosowanie tego wyjątku decyzję o otworzeniu swoich sklepów w województwie lubelskim i podkarpackim podjęły m.in. Biedronka, Lidl i Aldi. Biedronka otworzyła ok. 300 marketów. Lidl zdecydował się na mniejszą skalę i klienci mogli robić zakupy w kilkunastu placówkach.

Niedziele handlowe 2022. Sklepy będą otwarte dopiero w kwietniu

Wyjątek obowiązuje tylko na terenie dwóch województw, które graniczą z Ukrainą. W pozostałej części kraju na otwarcie sklepów będzie trzeba zaczekać aż do 10 kwietnia, wtedy będzie miała miejsce najbliższa niedziela handlowa. Co ciekawe, ze względu na Wielkanoc w kwietniu będą miały miejsce dwie niedziele.

Niedziele handlowe 2022 – kalendarz:

30 stycznia

10 kwietnia

24 kwietnia

26 czerwca

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

