USA chcą zawiesić normalne stosunki gospodarcze z Rosją i Białorusią. Jest pierwszy krok

Izba Reprezentantów USA w przeważającej większości zagłosowała za zawieszeniem normalnych stosunków handlowych z Rosją i Białorusią. Za przyjęciem nowego prawa było 424 głosujących, a przeciw tylko 8. Przyjęcie ustawy byłoby kolejnym krokiem do odizolowania Rosji i popierającej inwazję na Ukrainę Białorusi ze światowego handlu.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Senat Stanów Zjednoczonych zadecyduje o kolejnych sankcjach

Jeśli nowe prawo zostanie przyjęte, otworzy to drogę do wprowadzania kolejnych sankcji gospodarczych i dalszego izolowania Rosji i Białorusi z międzynarodowej wymiany handlowej. Ustawa trafi teraz do Senatu, który będzie musiał wyrazić swoje poparcie. Przyjęcie ustawy przez Izbę Reprezentantów nastąpiło dzień po bardzo mocnym wystąpieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przed Kongresem. Wystąpienie przerwane było filmem pokazujący skalę brutalności rosyjskich wojsk atakujących Ukrainę. Nagranie było na tyle mocne, że stacja CNN przepraszała swoich widzów, że byli narażeni na makabryczne sceny bez cenzury. Było jednak prawdopodobnie celowo zmontowane w taki sposób i wyemitowane w połowie wystąpienia prezydenta. Chodziło o pokazanie realny stan Ukrainy, a nie taki, jaki pokazywany jest w wersji nadającej się do pokazania telewidzom.

W zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone, wraz z innymi członkami G7 (przed wykluczeniem Rosji G8), postanowiły usunąć Rosji status państwa z nadzwyczajnymi możliwościami handlowymi. To układ, w którym dwa kraje obiecują handlować między sobą na najkorzystniejszych warunkach. Dzisiejszy krok Izby Reprezentantów jest kolejnym poziomem degradacji Rosji w stosunkach międzynarodowych.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

USA ostrzegają Chiny. „Jeżeli jakiekolwiek działania zostaną podjęte przeciwko Ukrainie, to wobec Chin zostaną wyciągnięte konsekwencje”