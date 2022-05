Joe Biden potwierdza zwrot w sprawie relacji z Chinami

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden dał kolejny sygnał, który może świadczyć o nadchodzącym ociepleniu relacji gospodarczych między USA a Chinami. 19 maja, podczas spotkania państw grupy G7 w Niemczech sygnalizowała to już sekretarz skarbu USA Janet Yellen.

„Niektóre cła, które prezydent Donald Trump nałożył na Chiny, jako odpowiedź na niesprawiedliwe działania handlowe, moim zdaniem mogą czynić więcej szkody (amerykańskim – przyp. red.) konsumentom i firmom” – powiedziała Janet Yellen na konferencji prasowej, które poprzedza szczyt państw G7 w Niemczech.

Joe Biden krytykuje decyzje Donalda Trumpa

Prezydent Stanów Zjednoczonych nie kryje, że rozważa likwidację części ceł nałożonych na Chiny, a także nacisk na państwa OPEC w kwestii zwiększenia wydobycia ropy naftowej. To najnowsze plany na walkę z inflacją, która rośnie także w USA. Rezerwa Federalna prawdopodobnie ponownie podniesie stopy procentowe w USA, co podobnie jak w Polsce, spowodowało, że administracja Joe Bidena nie ma łatwego czasu. Na prezydenta spływa masa krytyki za to, że nie panuje nad rosnącymi cenami i brakami w dostawach części artykułów pierwszej potrzeby. W ostatnich dniach o pomoc w transportach mleka w proszku została poproszona armia USA.

– Rozważam to. To nie my nakładaliśmy te cła. Nakładała je poprzednia administracja i teraz rozważamy, co z nimi zrobić – powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Japonii Fumio Kishidą. Powrót wymiany handlowej z Chinami, ułatwiłoby funkcjonowanie części amerykańskich firm, co mogłoby pomóc w walce z inflacją.

