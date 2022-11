Rada Polityki Pieniężnej po posiedzeniu 9 listopada przedstawiła projekcję inflacyjną na najbliższe lata. Dane zakładają, że inflacja osiągnie zakładany przez NBP cel dopiero w 2025 roku. Na konferencji prasowej był o to pytany premier Mateusz Morawiecki.

– Jako osoba, która przez wiele lat miała możliwość doświadczać różnych analiz na rynku finansowym, wiem, że najlepiej wyciągać tak zwany konsensus rynkowy. Co do inflacji i wzrostu PKB, zarówno Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, jak i KE mają dobre instrumentarium. Takim samym posługują się także inne instytucje analityczne. To, co robi rząd polski, to zbiera te analizy, stara się je wypośrodkować i określić najbardziej prawdopodobny scenariusz – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Konia z rzędem temu, kto przewidzi to, co stanie się w 2023 roku. Nikt tego nie wiem. My staramy się iść drogą środka, przewidywać to, co najbardziej prawdopodobne i budować na tej podstawie nasze scenariusze budżetowe, fiskalne i inwestycyjne – dodał szef rządu.

Tarcza antyinflacyjna

Premier pytany był także o rozwiązania, które mają zastąpić tarcze antyinflacyjne, do których swoje wątpliwości zgłasza Komisja Europejska.

– Jesteśmy w momencie, w którym wraz z kierownictwem spółek energetycznych opracowujemy nowy mechanizm tarczy antyinflacyjnej. W zakresie energii elektrycznej i cieplnej, taki mechanizm został praktycznie wypracowany. W tym tygodniu będziemy dopracowywać mechanizm, który pozwoli zrekompensować koszty gazu – powiedział premier. – Zastępujemy tarczę opartą głównie o koszty budżetowe, tarczą, która w dużo mniejszym stopniu jest oparta o budżet, a w dużo większym stopniu o mechanizmy, którymi posługują się inne państwa Europy Zachodniej, czyli redukcję bardzo wysokich, nadzwyczajnych zysków spółek energetycznych i paliwowych. Te zyski będą częścią pakietu antyinflacyjnego – dodał.

Nowe rozwiązania chwalone za granicą

Szef rządu poinformował także, że rozwiązania, nad którymi pracuje polski rząd, są chwalone wśród innych państw Unii Europejskiej.

– Różne państwa członkowskie budują bardzo zróżnicowane mechanizmy osłonowe. Nasz, jest uważany za jeden z najbardziej kompleksowych i najszerszych. Jestem zbudowany postawą spółek. Nie tylko Spółek Skarbu Państwa, ale także przedsiębiorców prywatnych. Oni rozumieją, że gospodarka to zespół naczyń połączonych – powiedział Mateusz Morawiecki.

