Inflacja w USA spadnie szybciej, niż zakładano? Zaskakujące słowa Janet Yellen

Dziś poznamy dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych, a 14 grudnia decyzję dot. stóp procentowych przedstawi Rezerwa Federalna. Na temat cen wypowiedziała się Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen.

Wielu ekonomistów i prezesów banków jeszcze niedawno twierdziło, że gospodarka Stanów Zjednoczonych jednoznacznie zmierza w kierunku recesji. Ostrzegał o tym m.in. szef JP Morgan. Sekretarz Skarbu Janet Yellen ma inne zdanie na ten temat.

Sekretarz Skarbu zaskakuje

Jeszcze dziś poznamy najnowsze dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych, a jutro decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku. Konsensus rynkowy zakłada, że inflacja spadnie z 7,7 proc. w październiku do 7,3 proc. w listopadzie. Pozwala to przewidywać, że Rezerwa Federalna nie będzie podejmowała kolejnych stanowczych ruchów dotyczących polityki pieniężnej. To z kolei pozwala pozytywnie patrzeć na planowany wzrost gospodarczy w USA i potencjalnie oddalającą się groźbę recesji.

W pozytywnym nastroju wydaje się być także Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen, czyli najważniejsza osoba odpowiadająca w Stanach Zjednoczonych za finanse publiczne. Jak stwierdziła w wywiadzie dla stacji CBS, wierzy, że do końca 2023 roku inflacja będzie „znacznie niższa”. Dodała oczywiście, że będzie to możliwe wyłącznie, jeśli nie nastąpi kolejny szok na rynku.

„Mam nadzieję, że to potrawa niedługo (okres wysokiej inflacji – przyp. red.). Wiele nauczyliśmy się z podobnej sytuacji w latach siedemdziesiątych. Zdajemy sobie sprawę, że jest krytycznie ważne, aby inflacja pozostała pod kontrolą” – powiedziała Janet Yellen.

Czytaj też:

Rynki zwrócone w stronę USA. Dziś inflacja, jutro stopy procentoweCzytaj też:

Inflacja w Niemczech hamuje. Są najnowsze dane