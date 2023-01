Budowa CPK coraz bliżej. Horała zdradza termin podpisania umowy z inwestorem

Coraz bliżej do realizacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma zostać uruchomiony za pięć lat. Jeszcze w tym roku zostanie podpisana umowa z prywatnym inwestorem części lotniskowej CPK.

Umowa na budowę CPK coraz bliżej. W grze zostało czterech oferentów

– Trwa postępowanie, które pozwoli wyłonić najlepszą ofertę i podpisać umowę około połowy roku – powiedział w środę wieczorem Marcin Horała na antenie TVP Info, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK na antenie TVP Info. Dodał też, że obecnie w grze jest czterech oferentów. Jednym z nich jest podmiot koreański, są też podmioty europejskie i inny dalekowschodni.

W ciągu kilku najbliższych miesięcy zostanie utworzona spółka zależna Centralnego Portu Komunikacyjnego, której zadaniem będzie pozyskiwanie kapitału, budowa lotniska i zarządzane nim. CPK będzie miała w niej co najmniej 50 proc. udziałów.

CPK ma inny cennik. Sprzedaż nieruchomość pod budowę lotniska dostaniesz więcej niż cena rynkowa

Horała przypomniał, że już od dwóch lat prowadzony jest Program Dobrowolnych Nabyć, czego nie było przy innych tego rodzaju projektach. Państwo przy wykupie ziemi pod budowę planowanego lotniska płaci cenę powyżej rynkowej.

Jak to wygląda w praktyce? W ramach tego programu mieszkańcy, którzy chcą sprzedać swoją nieruchomość, mogą otrzymać kwoty – do 20 proc. więcej za grunt i do 40 proc. więcej za dom.

Wywłaszczenie mogą rozpocząć się pod koniec roku

Wiceminister funduszy zaznaczył też, że w polskim prawie istnieje zasada wywłaszczeń na inwestycje celu publicznego i taki moment w programie inwestycyjnym CPK może wypaść pod koniec tego roku. – Przychodzi pewien moment, jest decyzja administracyjna, z mocy prawa na terenie inwestycji wszyscy są wywłaszczani, oczywiście za godziwym odszkodowaniem – dodał.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, którego zadaniem będzie zintegrowanie transportu lotniczego, kolejowego i drogowego.

Plany budowy CPK są bardzo ambitne, za pięć lat wylądują tam pierwsze samoloty

W ramach tego projektu w okolicach miejscowości Baranów położonej 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność. Według wstępnych założeń w pierwszym etapie miałby on obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

Wkrótce rozpoczną się pierwsze prace budowlane w Łodzi, na budowie tunelu Kolei Dużych Prędkości. Poza tym zarząd spółki zarządzającej projektem rozpisał już dwa przetargi na wykonanie projektów obiektów towarzyszących lotniska. Chodzi o terminal cargo, wieżę kontroli lotów, obiekty służb ratowniczo-gaśniczych czy centrum operacyjne lotniska.

Zgodnie z harmonogramem prace przy budowie CPK mają się zakończyć do końca 2027 roku. Największy port lotniczy w Polsce miałby zostać uruchomiony w 2028 r., z wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Pozostałe inwestycje kolejowe CPK są zaplanowane do końca 2034 r.

