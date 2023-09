Prof. Tyrowicz o obniżce stóp proc.: Dlaczego? Nie mam pojęcia. Nie padł żaden argument

Podczas dwudniowego posiedzenia decyzyjnego, które zakończyło się 6 września, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych do poziomu 6 proc. Dla większości analityków było to duże zaskoczenie.

Tyrowicz o wypowiedziach Masłowskiej

W programie Rozmowa Piaseckiego na antenie TVN24 o komentarz do decyzji poproszona została jedna z członkiń RPP, prof. Joanna Tyrowicz. Na początku odniosła się ona do wypowiedzi innej z członkiń Gabrieli Masłowskiej. Chodzi o rozmowę w Radiu Lublin z 8 września.

– Nie mogę tego skomentować, ale ta wypowiedź wykracza poza to, co możemy robić zgodnie z ustawą. Przez sześć tygodni po radzie tajne są wyniki głosowania, a na zawsze tajne jest to, kto i o co wnioskował. Ta wypowiedź jest dla mnie zadziwiająca – powiedziała prof. Joanna Tyrowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej.

– Gdy miałam szkolenie z dostępu do informacji niejawnych, to jednym z jego kluczowych elementów było wytłumaczenie, ile lat pozbawienia wolności grozi za złamanie tajemnicy państwowej. Zapamiętałam, że sześć – dodała.

Tyrowicz: Nie ma uzasadnienia dla obniżki

Członkini RPP przyznała także, że nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia dla obniżki stóp procentowych.

– Wszystkie dane, którymi dysponujemy w NBP, wskazują, że nie dochodzimy do celu inflacyjnego do końca 2025 roku. Nie wskazują nawet, że dojdziemy do górnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego. Nie mamy lepszych danych, taka jest smutna prawda – powiedziała Joanna Tyrowicz. – Ostatnia decyzja RPP wstrzymuje nas w drodze do dojścia do celu inflacyjnego – dodała.

Stopy procentowe niższe o 75 punktów

Prof. Joanna Tyrowicz została także zapytana o to, dlaczego stopa referencyjna została obniżona aż o 75 punktów bazowych, mimo tego, co przewidywali analitycy.

– Dlaczego 75 punktów bazowych? Nie mam pojęcia. Nie padł żaden argument, który można by interpretować za tym, że akurat podjęto taką decyzję. Materiały analityczne wskazywały, że nie ma żadnych przesłanek do obniżki – powiedziała członkini RPP.

– Mamy jedno proste zadanie – sprowadzić inflację do celu – my tego mandatu nie realizujemy. Nie robiliśmy tego do tej pory, a od środy nie robimy tego jeszcze bardziej – podsumowała.

Czytaj też:

Decyzja RPP winduje koszt importu towarów. Działanie polityczne czy konieczne ryzyko?Czytaj też:

Za miesiąc kolejna obniżka stóp procentowych? Członek RPP zabrał głos