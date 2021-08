Polski Ład. Rząd rozważa wycofanie się z 9-proc. składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Wprawdzie rząd nieustannie zapewnia o korzyściach płynących z Polskiego Ładu i przekonuje, że skorzysta na nim lwia część podatników, ale nie jest też całkowicie odporny na krytykę, która pada pod adresem programu. W oficjalnej narracji politycy nie wspominają, że jego najważniejsze punkty mogłyby ulec zmianie, ale gdy gasną światła, przyznają między sobą, że niektóre postanowienia zostały tak źle przyjęte, więc należy je zmodyfikować.

Informator „Rzeczpospolitej”, który wywodzi się z partii rządzącej, wspomniał o zleconych przez PiS badaniach, z których wynika, że ponad 75 proc. Polaków negatywnie ocenia propozycje podatkowe przygotowane w ramach Polskiego Ładu. Dlatego rząd szuka sposobu, by poprawić ich odbiór. Jednym z pomysłów miałoby być osłabienie wzrostu obciążeń wywołane objęciem przedsiębiorców 9-proc. składką na ubezpieczenie zdrowotne przy jednoczesnym zniesieniu możliwości odliczania jej od podatku.

Pragnący zachować anonimowość informator donosi, że rząd rozważa obniżenie składki zdrowotnej z 9 do 3 proc., ale w grę wchodzi też obniżenie o 3 pkt proc. tej części składki, którą dziś można odliczać od podatku. Składka bowiem to już dziś 9 proc., ale w zeznaniu rocznym 7,75 proc. można odpisać od podatku. Każda z tych zmian oznaczałaby podwyżkę obciążeń, ale jednak znacznie mniej drastyczną niż to, co zostało przedstawione 15 maja.

Trwają konsultacje

Do końca sierpnia trwają konsultacje społeczne w sprawie zmian podatkowych w Polskim Ładzie. Do tej pory organizacje zrzeszające przedsiębiorców krytykują większość pomysłów. Dla Pawła Wojciechowskiego, głównego ekonomisty Pracodawców RP, te regulacje podatkowe w Polskim Ładzie to „stawianie wozu przed koniem”.

- Koniem pociągowym są polscy przedsiębiorcy, którzy świeżo doświadczeni pandemią tworzą biznesplany, planują inwestycje i zatrudnienie, a rząd wprowadza w obliczu czwartej fali rewolucyjną zmianę podatkową, którą premier Morawiecki nazywa pozytywną rewolucją. Tymczasem ma ona charakter czysto dystrybucyjny, a nie rozwojowy. W tym sensie jest to stawianie wozu przed koniem – przekonuje.

