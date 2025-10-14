Popełnił błąd kosztujący firmę prawie pół miliona. „Wybór często jest bolesny”

Z pozoru oba scenariusze wyglądają źle. Ale historia, którą chcę ci dziś opowiedzieć, pokazuje bardzo wyraźnie, że zła decyzja kadrowa może kosztować firmę setki tysięcy złotych, a czasem nawet utratę reputacji budowanej latami.

Historia z życia – przedsiębiorca z branży telekomunikacyjnej

Kilka lat temu współpracowałem z właścicielem lokalnej firmy telekomunikacyjnej, która dostarczała Internet, telewizję i telefonię. Firma działała sprawnie, miała dwóch wspólników, solidny zespół i dwa biura obsługi klienta oddalone od siebie o około 40 kilometrów.

Pierwsze biuro, to przy siedzibie, działało jak w zegarku. Drugie, to oddalone funkcjonowało na pół gwizdka. Właściciel zaglądał tam rzadko, bo „wszystko przecież działało”. Do czasu, aż postanowiliśmy przeanalizować dane.