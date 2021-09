Polski Ład zawalczy z rozwodami. Samotne wychowywanie dziecka nie będzie już bardziej opłacalne

Zmiany podatkowe, które wprowadzi Polski Ład, mają być korzystne nie tylko dla klasy średniej i emerytów, ale jak się okazuje, także dla rodzin wychowujących dzieci. Nie chodzi wcale o dopłaty w wysokości 12 tys. złotych, które zapowiedziano na wstępnym etapie projektu, ale o zasadę, którą wprowadziły poprawki do ustawy.

Polski Ład będzie bowiem zniechęcał do rozwodów. Zmiany w ustawie mają możliwość rozliczania się z dziećmi dla samotnych rodziców. W zamian zapisano możliwość odpisania stałej kwoty 1500 zł. Jak tłumaczą autorzy poprawki, dotychczasowa ulga była korzystniejsza od tej, z której mogą korzystać rodzice, którzy wychowują dziecko razem i są małżeństwem.

Więcej rozwodów w celu optymalizacji podatkowej

W teorii mogło to prowadzić do większej ilości rozwodów. Uważa tak m.in. jedna z autorek projektu zmian posłanka Dominika Chorosińska z Prawa i Sprawiedliwości. Wtóruje jej Mateusz Łakomy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Twierdzi, że dotychczasowe rozwiązanie zachęca do brania rozwodów w celu optymalizacji podatkowej.

– Intencją tej poprawki jest to, żeby zahamować pewne negatywne zjawiska, które wiążą się z dotychczasowym rozwiązaniem, polegające na tym, że dla osób najlepiej zarabiających jest korzystne aktualnie niezawieranie związku małżeńskiego lub dokonywanie rozwodów dla celów podatkowych – powiedział na antenie TVN24.

Według wyliczeń Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zastąpienie dotychczasowych zasad stałą kwotą odpisu w wysokości 1500 zł, i tak będzie korzystne dla gorzej zarabiających samotnych rodziców. Z danych wynika bowiem, że dotychczasowa średnia kwota odliczenia wynosiła 1154 zł. Osoby dobrze zarabiające nie będą więc już miały zachęt do próby optymalizacji podatkowej, a te o niskich zarobkach mogą dodatkowo skorzystać.

