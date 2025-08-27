Czy musisz mieć pozwolenie na wycinkę suchego drzewa? Sprawdź zasady

Usunięcie suchego drzewa może wydawać się łatwiejsze niż w przypadku zdrowego, jednak wciąż obowiązują określone zasady. Zanim rozpoczniesz wycinkę, należy sprawdzić, jakie formalności trzeba spełnić. Suche drewno jest kruche i może łamać się w nieprzewidywalny sposób, dlatego często warto powierzyć prace fachowcom.

Jak rozpoznać usychające drzewo?

Oznaką usychania jest brak liści lub igieł w sezonie wegetacyjnym. Jeżeli wiosną i latem drzewo nie wypuszcza liści, to sygnał, że obumarło. Zwróć uwagę na gałązki – zdrowe są zielone i elastyczne w środku, natomiast suche łatwo się łamią. U zdrowego drzewa kora przylega mocno, natomiast przy martwym odpada płatami.

Dodatkowo mogą pojawić się pęknięcia, próchnienie, dziuple, owocniki grzybów czy ślady żerowania korników. Charakterystyczny jest też pusty, głuchy odgłos przy uderzeniu w pień.

Czy potrzebne jest pozwolenie na wycinkę?

W przypadku suchych drzew stosuje się te same przepisy, co wobec zdrowych roślin. Osoby fizyczne, które nie wycinają drzew w związku z działalnością gospodarczą, muszą zgłosić zamiar wycinki. Jeśli jednak usunięcie drzewa związane jest z działalnością, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia.

Zezwolenie nie jest wymagane, gdy:

obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm dla topoli, wierzb i niektórych klonów, 65 cm dla kasztanowca, robinii i platanu, 50 cm dla pozostałych gatunków,

krzewy rosną na powierzchni mniejszej niż 25 m²,

wycinka dotyczy drzew owocowych, gatunków inwazyjnych, złamanych lub powalonych.

Jeśli drzewo zostało złamane w wyniku zdarzeń losowych, należy powiadomić gminę, która potwierdzi możliwość usunięcia.

Koszty wycinki suchego drzewa

Cena usunięcia zależy od wysokości, obwodu, lokalizacji oraz metody. Tradycyjna wycinka drzewa o obwodzie około 90 cm kosztuje średnio 200–300 zł. Przy większych drzewach, wymagających technik alpinistycznych, koszt wzrasta do 1,2–1,5 tys. zł. Dodatkowe prace, takie jak wywóz drewna, rozdrabnianie czy sprzątanie terenu, mogą podnieść cenę nawet do 2 tys. zł.

Warto pamiętać, że wszelkie prace należy rozpocząć dopiero po dopełnieniu wymaganych formalności, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

