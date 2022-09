Samochód na raty — czy to dobry pomysł?

Czy warto kupić nowy samochód na raty? Minusy tego pomysłu

Każda osoba rozważająca samochód na raty powinna dokładnie przeanalizować swoją sytuację materialną oraz dostępne na rynku oferty kredytów bankowych. Samochód kupiony na raty tylko po części jest naszą własnością. Płacąc co miesiąc, oddajemy bankowi także odsetki oraz inne opłaty, a więc uiszczamy kwotę wyższą, niż wartość samego auta, która z czasem może przecież spadać. Jakie są inne słabe strony zakupu samochodu na raty?

W pewnych przypadkach leasing wydaje się lepszym rozwiązaniem.

Leasing to niejako forma wynajmowania samochodu przez pewien okres. Firma leasingowa oddaje auto w użytkowanie, za co w zamian otrzymuje co miesiąc określoną kwotę pieniędzy. Rozwiązanie to wydaje się korzystne zwłaszcza dla firm i osób prowadzących własną działalność gospodarczą, ponieważ raty leasingowe oraz opłatę wstępną za samochód można wliczać w koszty uzyskania przychodu, a tym samym zyskać korzyść podatkową. Oferty pracy dostępne pod takimi hasłami, jak np. „praca w Szczecinie” czasem próbują przyciągnąć specjalistów pozapłacowym benefitem, jakim jest samochód w leasingu dla pracownika.

Niemniej leasingobiorca nie jest właścicielem pojazdu, nie może wykupić go przed końcem trwania umowy, a to sprawia, że kierowcy, m.in. wraz z okresem bezwypadkowego użytkowania pojazdu, nie spada cena ubezpieczenia OC. Podjęcie decyzji o tym, czy lepiej wybrać samochód na raty, czy leasing powinno być zatem poprzedzone szczegółową analizą indywidualnej sytuacji.

Współwłaścicielem samochodu na raty jest bank.

Aż do momentu spłacenia ostatniej raty, osoba zaciągająca kredyt nie jest pełnoprawnym właścicielem samochodu. Oznacza to, że nie może m.in. dokonywać zmian w pojeździe albo go sprzedać. Banki najczęściej wymagają także konkretnego zabezpieczenia, zdejmowanego dopiero po spłacie całości kredytu. Powszechnie używane są m.in. zastaw rejestrowy, przywłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności, cesja praw z polisy AC, weksel in blanco oraz depozyt karty pojazdu.

Samochód na raty to opcja tylko dla osób posiadających zdolność kredytową?

Przed udzieleniem pożyczki bank analizuje historię kredytową każdego klienta. Korzysta m.in. z danych BIK (Biura Informacji Kredytowej) oraz KRD (Krajowego Rejestru Długów). Osoby, które w oczach banku nie mają zdolności kredytowej, mogą jednak zdecydować się na zaciągnięcie pożyczki w parabanku lub wykupienie samochodu na raty spłacane firmie lub osobie prywatnej. Szacuje się jednak, że ryzyko oszustwa w przypadku takich transakcji jest większe.

Samochód na raty — jak to wygląda? Zalety rozwiązania

Podstawową zaletą możliwości zakupu samochodu na raty jest oczywiście to, że osoba, której nie posiada wystarczających oszczędności, ale stały i stabilny dochód oraz zdolność kredytową i tak może nabyć pojazd i z niego korzystać, a po spłaceniu wszystkich należności, zostać pełnoprawnym właścicielem auta. Oto pozostałe zalety tego rozwiązania:

Szybkość i wygoda dopełnienia formalności.

Większość funkcjonujących salonów samochodowych oraz komisów zajmujących się sprzedażą używanych aut posiada obecnie umowy z bankami. Oznacza to, że zaciągnięcie kredytu na samochód jest możliwe już w momencie jego wyboru. Nie trzeba udawać się do siedziby banku — wszystkie formalności zostaną dopełnione na miejscu szybko i sprawnie. Przed wyborem salonu lub komisu trzeba jednak upewnić się, że istotnie współpracuje on z konkretnym bankiem.

Indywidualny plan spłacania samochodu.

Oferty banków są bardzo różnorodne i każdy klient może wybrać kredyt najlepiej dostosowany do jego możliwości finansowych. Jeśli nie jesteśmy pewni, która opcja będzie najwłaściwsza, pomoc oferują doradcy finansowi lub kredytowi. Raty na samochód można rozłożyć nawet na 8 - 10 lat, można także skorzystać z tzw. raty balonowej, czyli ostatniej, znacznie większej raty niż dotychczasowe stałe kwoty. Banki oferują również kredyty wymagające pewnego wkładu własnego, jak i pożyczki zwolnione z tego oczekiwania.

Możliwość korzystania ze zniżek na OC.

Właściciele samochodu na raty mogą korzystać ze zniżek na ubezpieczenia komunikacyjne, wynikających z bezszkodowej jazdy kierowcy, tak samo jak posiadacze samochodów zakupionych za własną gotówkę.

Kredyt na samochód używany

Samochody używane kosztują mniej niż nowe modele z salonu. Dlatego tańszy jest także wymiar kredytu, który można na nie zaciągnąć. Komisy również współpracują z bankami i umożliwiają taką formę sfinansowania zakupu pojazdu. Jednak w przypadku używanego samochodu na raty, wyższe może być oprocentowanie kredytu.

Niektóre banki nie udzielą także pożyczki na starsze samochody, np. ponad siedmioletnie. Również wymagana wysokość wpłaty własnej może być większa, niż w przypadku nowych samochodów z salonu. Rozważając zakup używanego samochodu na raty, warto przeanalizować dostępne oferty i upewnić się, że na pewno będzie to dla nas korzystniejsza opcja.

Jak kupić samochód na raty?

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem zakupu samochodu na raty jest wybranie salonu lub komisu, który współpracuje z konkretnym bankiem. Przy dokonywaniu transakcji potrzebnych jest kilka dokumentów, m.in. dowód tożsamości nabywcy i zaświadczenie o jego dochodach. Czasem może to być też wyciąg z konta oraz zaświadczenie o zatrudnieniu. Pamiętaj o obowiązkowym ubezpieczeniu samochodu. Niektóre salony i komisy oferują jego kupno w pakiecie. Pozostaje jeszcze zarejestrowanie pojazdu w odpowiednim wydziale komunikacji.

