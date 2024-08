Praca zdalna. Kiedy pracodawca może odmówić wniosku?

Praca zdalna to inaczej tzw. „home office”, praca biurowa wykonywana z domu. Narosło wokół niej wiele mitów. Pracownicy doceniają, że nie muszą tracić czasu na dojazdy do biura, podkreślają też, że w domu są bardziej efektywni. Pracodawcy z kolei martwią się, że pracownicy podczas pracy wykonują obowiązki domowe i że nie mogą w pełni monitorować tego, co wykonują w czasie pracy.

Coraz więcej firm po pandemii wraca do pracy stacjonarnej albo hybrydowej. Nie wszyscy pracownicy są zadowoleni z tego rozwiązania, dlatego warto wiedzieć, że pracodawca nie zawsze może odmówić pracownikowi pracy zdalnej.

Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

Istnieje kilka sytuacji, w których pracodawca nie powinien odmawiać pracownikom „home office”. Jeśli chce to zrobić, musi mieć mocne uzasadnienie, ponieważ może narazić się na problemy. Jakie to sytuacje?

Praca zdalna w ciąży

Kobieta w ciąży, która wykonuje pracę biurową, ma prawo do pracy zdalnej. Zgodnie z art. 6719§ 6 KP jest w grupie uprzywilejowanej i praca zdalna po prostu jej przysługuje. Pracodawca z reguły nie powinien jej tego odmawiać, a jeśli zdecyduje się to zrobić, musi mieć mocne uzasadnienie. W przeciwnym wypadku może mieć problemy, ponieważ kobieta w ciąży podlega szczególnemu traktowaniu.

Praca zdalna rodziców dzieci do 4. roku życia

Podobna sytuacja dotyczy kobiet lub mężczyzn, którzy mają małe dzieci w wieku poniżej 4. roku życia. Rodzice małych dzieci podlegają temu samemu artykułowi, co kobiety w ciąży (art. 6719§ 6 KP) i powinni móc pracować zdalnie, jeśli tylko dany rodzaj pracy umożliwia „home office”. Wyjątek stanowią sytuację, w których praca uniemożliwia „home office”.

Praca zdalna rodziców dzieci do 8. roku życia

Zgodnie z art. 1881 Kodeksu Pracy, rodzice dzieci do 8. roku życia mogą wnioskować u pracodawcy o elastyczny czas pracy. Przepisy jednak nie zobowiązują pracodawcy do zaakceptowania wniosku, może on odmówić pracownikowi. Powinien jednak poinformować go o przyczynach odmowy, np. problemach z organizacją zapewnienia zwyczajnego toku pracy.

