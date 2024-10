Ciąża a umowa na czas określony. Czy można dostać zasiłek macierzyński?

Pracownica, która zachodzi w ciążę podczas umowy o pracę na czas określony, zwykle przeżywa duży stres. Boi się o swoją przyszłość, nie zawsze też wie, czy jest chroniona pod kątem prawnym.

O ile pracownik na umowie o pracę na czas nieokreślony nie musi o nic się martwić, bo ma prawo do zwolnienia lekarskiego, zasiłku macierzyńskiego, o tyle umowa o pracę na czas określony rządzi się innymi prawami. Warto je poznać, by czuć się bezpiecznie, gdy przytrafi nam się taka sytuacja.

Co się dzieje z umową, gdy pracownica zachodzi w ciążę?

Pracownica, która zachodzi w ciążę podczas umowy o pracę na czas określony, podlega ochronie, ale dopiero po trzecim miesiącu ciąży. Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.). po tym okresie umowa o pracę zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu. To oznacza, że kobieta nie musi martwić się, że podczas ciąży pozostanie nagle nieubezpieczona i bez prawa do zasiłku chorobowego.

Co z zasiłkiem macierzyńskim?

Zgodnie z prawem umowa obowiązuje do dnia porodu. Ale po porodzie pracownica zyskuje prawo do zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS. Dzieje się tak, gdy podlega ubezpieczeniu społecznemu w dniu porodu. To oznacza, że jeśli w dniu porodu nie będzie posiadała ubezpieczenia społecznego, nie otrzyma zasiłku macierzyńskiego.

