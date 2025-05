AI na ratunek. Czy technologia pomoże pokonać kryzys demograficzny?

Starzejące się społeczeństwo to nie tylko wyzwanie, ale i szansa. Jak zauważa na kanale YouTube „Momenty” Mateusz Tułecki, „starzejące się społeczeństwo to mniej młodych ludzi, a co za tym idzie – mniej rąk do pracy”. Jednak dzięki nowym technologiom możliwe jest generowanie tego samego poziomu rozwoju gospodarczego przy mniejszej liczbie pracowników. Automatyzacja powtarzalnych zadań, optymalizacja procesów i rozwój sztucznej inteligencji pozwalają na zwiększenie efektywności pracy, co może zrekompensować niedobory siły roboczej.

– Jeśli będziemy w stanie generować ten sam poziom rozwoju gospodarczego przy mniejszej liczbie pracowników, wykorzystując nowe technologie do optymalizacji procesów i zwiększania zysków państwa, to w pewnym stopniu możemy zminimalizować niekorzystne skutki starzenia się społeczeństwa – podkreśla Tułecki.



Cała rozmowa:





Seniorzy w świecie technologii

Technologie nie tylko wspierają gospodarkę, ale także pomagają seniorom pozostać aktywnymi. „Nowe technologie pomagają, ponieważ osoby w starszym wieku mogą dłużej pozostawać aktywne na rynku pracy. Mogą też utrzymywać lepsze relacje z rodziną, będąc w stałym kontakcie” – zauważa socjolog. Dzięki aplikacjom komunikacyjnym, platformom edukacyjnym czy urządzeniom ułatwiającym codzienne życie, seniorzy mogą być bardziej niezależni i zaangażowani społecznie.

Tułecki wspomina także o swojej wizji mistrzostw Polski seniorów w korzystaniu z nowych technologii, gdzie młodzi ludzie, np. wnukowie, pełniliby rolę trenerów. Choć ten pomysł nie został jeszcze zrealizowany, pokazuje, jak technologia może łączyć pokolenia, ucząc seniorów nowych umiejętności i budując mosty międzypokoleniowe.

Edukacja kluczem do sukcesu

Wdrożenie technologii w starzejącym się społeczeństwie wymaga jednak edukacji i świadomego podejścia. Tułecki podkreśla, że kluczem do zmniejszenia obaw przed nowymi technologiami jest pokazywanie ich pozytywnych zastosowań.

– Edukacja i pokazywanie pozytywnych stron wykorzystania określonych technologii są najważniejsze – stwierdził.

Odpowiedzialne korzystanie z AI i innych innowacji może nie tylko zwiększyć efektywność, ale także otworzyć nowe możliwości dla kreatywności i rozwoju.

PL:ON – festiwal innowacji i dialogu

Aby promować odpowiedzialne wykorzystanie technologii i budować dialog między pokoleniami, Tułecki organizuje festiwal PL:ON, który odbędzie się w dniach 11–13 czerwca 2025 roku w Olsztynie. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli biznesu, nauki, samorządu oraz młodych ludzi, by wspólnie dyskutować o roli technologii w przyszłości.

–Chcemy, żeby każdy uczestnik PLON wyjechał z zupełnie nowym spojrzeniem – zapowiada organizator.

Festiwal ma być miejscem wymiany wiedzy, nawiązywania relacji i wychodzenia poza bańki informacyjne, które ograniczają nasze postrzeganie świata.

Jak zauważa Tułecki, „rozwój technologiczny sam w sobie nie jest zagrożeniem, jeśli jest prowadzony w określony sposób”. Dzięki technologiom możemy nie tylko przeciwdziałać wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa, ale także budować bardziej zintegrowane i kreatywne społeczeństwo, gotowe na przyszłość.

Czytaj też:

Czy na prowincji nadal rządzą domy? Najnowszy przegląd rynku nieruchomościCzytaj też:

Łódzki Manhattan – brutalistyczne osiedle, które stało się legendą