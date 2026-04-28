Polski fintech przejął bank po rosyjskim oligarsze. Andrzej Duda zabrał głos

Polski fintech zarejestrowany na Litwie sfinalizował przejęcie ukraińskiego First Investment Bank, znanego jako PINbank. Zen.com przejmuje PINbank za 175 mln hrywien, czyli około 3,9 mln dolarów. Instytucja wcześniej należała do rosyjskiego oligarchy Jewgienija Ginera, a następnie została skonfiskowana i znacjonalizowana przez ukraińskie państwo.

Szczegóły transakcji ogłoszono 22 kwietnia podczas konferencji prasowej w Kijowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Funduszu Gwarantowania Depozytów Ukrainy oraz Zen.com. Projekt wsparł także Andrzej Duda, prezydent Polski w latach 2015–2025, który zasiada w radzie nadzorczej fintechu.

Zen.com przejmuje PINbank. Bank należał do rosyjskiego oligarchy

PINbank trafił pod zarząd państwa w 2023 roku. Stało się to po decyzji Wysokiego Sądu Antykorupcyjnego Ukrainy, który skonfiskował udziały należące do objętego sankcjami Jewgienija Ginera.

W lutym 2026 roku bank został uznany za niewypłacalny. To otworzyło drogę do jego sprzedaży w drodze przetargu. Finalnie 100 proc. udziałów kupił Zen.com.

Zen.com przejmuje PINbank. Andrzej Duda komentuje transakcję

Andrzej Duda ocenił, że umowa jest mocnym sygnałem zaufania do ukraińskiego systemu finansowego oraz jego przyszłej integracji z rynkiem europejskim.

Były prezydent podkreślił, że wejście międzynarodowego gracza z sektora fintech oznacza nie tylko napływ kapitału, ale również innowacje i długoterminowe inwestycje.

Zen.com przejmuje PINbank i zapowiada transformację

Zen.com planuje gruntowną zmianę profilu przejętej instytucji. Celem jest przekształcenie tradycyjnego banku w nowoczesny podmiot technologiczny działający w modelu digital-first lender.

Prezes Zen.com w Europie Michał Bogusławski zapowiedział budowę nowoczesnej instytucji finansowej, która będzie oferować niezawodne, dostępne i oparte na technologii usługi dla klientów indywidualnych oraz firm.

Zen.com przejmuje PINbank. Ukraina przyciąga inwestorów

Przejęcie PINbanku to druga w tym roku zagraniczna inwestycja w ukraiński sektor bankowy, po estońskiej grupie Iute. Mimo trwającej wojny branża pozostaje rentowna.

Według danych Narodowego Banku Ukrainy w 2025 roku 60 działających w kraju banków wygenerowało łącznie blisko 3 mld dolarów zysku. Transakcja wpisuje się też w strategię Ukrainy polegającą na przejmowaniu aktywów rosyjskich biznesmenów powiązanych z Kremlem i przekazywaniu ich stabilnym, zachodnim inwestorom.

