Opera One to przeglądarka stworzona do AI. Oto jak działa

Firma Opera udostępniła testerom zupełnie odmienioną wersją swojej przeglądarki pod nazwą Opera One. Poza przepracowanym wyglądem wiele zmieniło się także „pod maską”. Podobnie jak Microsoft Edge, firma postanowiła wprowadzić szereg funkcji związanych z AI.

Opera One ze sztuczną inteligencją – przeglądarka stawia na ChatGPT i inne AI

Opera One opiera się na fundamencie znanej przeglądarki, choć proponowana użytkownikom wersja miała zostać całkowicie przepracowana do działania we współpracy z generatywną sztuczną inteligencją i narzędziami takimi jak ChatGPT.

Na razie dostęp do One mają tylko wybrani testerzy i deweloperzy. Już teraz wiemy, że szykuje się jednak niemała rewolucja. Funkcje AI mają być obecne zarówno w paskach bocznych, a nawet w samym pasku adresu przeglądarki.

Na początek dostępne ma być wsparcie trzech funkcji AI. ChatGPT i ChatSonic działają na zasadzie czatbota asystenta, z którym można prowadzić konwersację i prosić o wykonanie określonych zadań. Uzupełnia je AI Prompts, dodatkowe narzędzie, które pomaga użytkownikom lepiej pisać polecenia dla sztucznej inteligencji i daje pomysły, jak jeszcze mogą wykorzystać AI.

Opera One wprowadza „wyspy kart”

Co więcej, firma Opera obiecuje, że użytkownik już nigdy nie zgubi się w morzu kart otwartych w przeglądarce. Zadba o to innowacyjny tryb automatycznego tworzenia „wysp kart”. Polega on na inteligentnym sortowaniu otwartych tabów, biorąc pod uwagę ich treść.

Przykładowo – wszystkie karty, w których przeglądamy menu różnych restauracji, znajdą się obok siebie. Otwarte dokumenty i arkusze Google skończą na drugiej „wyspie”, social media na trzeciej i tak dalej. Oczywiście użytkownicy nie będą zdani na łaskę maszyny i będą mogli edytować domyśle wyspy i tworzyć własne.

Czytaj też:

Bard AI napisze kod za programistę. A potem mu to wytłumaczyCzytaj też:

Microsoft spuszcza ChatGPT ze smyczy. Oto co się zmienia