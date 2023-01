Wiek emerytalny. Polacy nie chcą pracować dłużej. Najnowszy sondaż nie pozostawia wątpliwości

Jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia Zet, Polacy chcą zmian w wieku emerytalnym. Temat jednak bardzo podzielił społeczeństwo. Pozostawienia obecnego pułapu wiekowego chce tylko co piąty pytany.

Wiek emerytalny. Polacy chcą zmian

Badanie jasno pokazuje, że temat emerytury jest dla Polaków bardzo ważny i nie bez powodu stał się już ważnym elementem kampanii wyborczej. Według danych przedstawionych przez IBRiS pozostawienia wieku emerytalnego na obecnym poziomie chce tylko 20,4 proc. Polaków.

Dużo ciekawiej jest jednak w dalszej części rankingu. Widać bowiem, jak bardzo podzielone jest w tej sprawie społeczeństwo. Tylko 2,4 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania, ale reszta jasno stanęło po dwóch stronach.

Większość Polaków za zmniejszeniem wieku emerytalnego

W kwestii zmian w obowiązujących przepisach emerytalnych widać mocny podział polityczny. Za podniesieniem wieku emerytalnego zagłosowało 31 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy, ale aż 43 proc. osób, które deklarują oddanie głosu na jedną z partii opozycyjnych.

Sprawy wyglądają jednak inaczej, gdy zada się nieco inne pytanie. Za wcześniejszym przejściem na emeryturę głosowało już jednak 43 proc. wyborców obozu rządzącego i 44 proc. wyborców opozycji.

Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn? Polacy przeciw

W sondażu spytano także, o to, czy Polacy uważają, że powinno się zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 65 lat. 35,2 proc. ankietowanych uważa, że jest to dobry pomysł. Jednak aż 42,6 proc. nie chce zmian w tej kwestii.



Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dn. 20-21.01.2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.



Czytaj też:

„Piekielny czwartek” we Francji. Gwałtowne protesty w Paryżu, doszło do zamieszek z policjąCzytaj też:

Wdowia emerytura zostanie zwiększona? Maląg komentuje