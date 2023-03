Niedziele handlowe marzec 2023. Lista sklepów otwartych 19 marca

Niedziele handlowe od kilku lat są dniami długo wyczekiwanymi. O ile w pierwszym roku obowiązywania zakazy handlu zakupy można było zrobić w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, o tyle już od 2020 roku rocznie ma miejsce tylko siedem niedziel handlowych.

Niedziele handlowe marzec 2023. Sklepy otwarte 19 marca

Jeżeli nie udało wam się w sobotę zrobić większych zakupów, to dziś dokonanie tej sztuki może nie być łatwe. 19 marca nie jest bowiem niedzielą handlową. Co więcej, w marcu zakaz handlu obowiązuje we wszystkie niedziele.

Mimo tego zrobienie nieco mniejszych zakupów, a w zasadzie nabycie jedynie najpotrzebniejszych artykułów, będzie dziś możliwe. Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta przewiduje bowiem kilka wyjątków. Właśnie dlatego 19 marca otwarte będą sklepy osiedlowe, w których klientów obsłuży właściciel, lub jego krewni. Działać będą mogły również stacje paliw, a także sklepy działające na zasadzie franczyzy, jak np. Carrefour Express i Żabka.

W każdą niedzielę otwarte mogą być również:

apteki,



kwiaciarnie,

miejsca rozrywki,

lokale gastronomiczne,



markety na dworcach PKP,

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego,

placówki pocztowe, w których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe,

miejsca sprzedające ryby – w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub wtedy, gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych.

Najbliższa niedziela handlowa tuż przed Wielkanocą

Od pierwszej tegorocznej niedzieli handlowej minęły już prawie dwa miesiące. Kolejna okazja do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia nadarzy się już 2 kwietnia, czyli na tydzień przed Wielkanocą. Takie rozwiązanie z pewnością ułatwi zrobienie przedświątecznych zakupów.

Warto też dodać, że w kwietniu czeka nas nie jedna, a aż dwie niedziele handlowe. Kolejna będzie miała miejsce już 30 kwietnia i będzie poprzedzała majówkę. Następne niedziele bez zakazu handlu będą miały miejsce:

25 czerwca

27 sierpnia

17 grudnia

24 grudnia

