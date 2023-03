Bloki chcą produkować prąd. Duże zainteresowanie dopłatą do fotowoltaiki w miastach

Czy w nieodległej przyszłości typowym widokiem w miastach będą balkony ściśle zabudowane panelami fotowoltaicznymi? Biorąc pod uwagę, jak dużym zainteresowaniem cieszy się program wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych dla zarządców i właścicieli budynków wielorodzinnych, to może tak właśnie być.

Fotowoltaika w bloku. Kto może ubiegać się o dopłaty?

O dopłaty do fotowoltaiki mogą ubiegać spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, a także samorządy posiadające budynki wielorodzinne. Budżet na dopłaty do inwestycji w OZE, a także w inne inwestycje zwiększające efektywność energetyczną budynków wielorodzinnych, wynosi ponad 448 mln zł.

– Gdy z początkiem lutego, wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, uruchamialiśmy przyjmowanie wniosków, nie przypuszczaliśmy, że nasz program spotka się z tak wielkim zainteresowaniem. Choć nabór dopiero się rozpoczął, już wiemy, że ponad 500 bloków w polskich miastach zamieszkałych przez ponad 33 tys. rodzin zyska wkrótce instalacje OZE produkujące prąd lub ciepło na potrzeby mieszkańców – powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

250 spółdzielni złożyło w niosek o dofinansowanie OZE

250 złożonych dotychczas wniosków pochodzi ze spółdzielni mieszkaniowych, 241 wniosków złożyły wspólnoty mieszkaniowe, 14 wniosków przesłały TBS-y, a pozostałe pochodzą od innych inwestorów (samorządów, osób fizycznych, zakładów pracy itp.).

Głównym elementem wsparcia będzie Grant OZE dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.

Przyznanie grantu nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków.

Wsparcie to 50 proc. kosztów przedsięwzięcia netto (czyli bez podatku VAT). Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się też koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE.

Jakie oszczędności dzięki instalowaniu fotowoltaiki na dachach bloków?

Kilka miesięcy temu minister Buda został poproszony w mediach o wskazanie skali oszczędności, jakie mogą odczuć wspólnoty i spółdzielnie, które zdecydują się na instalowanie fotowoltaiki. Minister zobrazował to na przykładzie budynku z 64 mieszkaniami. Jego mieszkańcy na wspólne potrzeby zużywają rocznie 4 MWh, co oznacza koszt 2800 zł. Instalacja fotowoltaiczna produkuje do 30 MWh na rok, pokrywa więc zużycie wspólne i daje przychody dla budynku w wysokości 19 tys. 600 zł na rok.

W efekcie – według wyliczeń MRiT – lokatorzy nie zapłacą za energię w części wspólnej i obniży się ich własny koszt zużycia – w podanym przykładzie średnia obniżka na lokal wyniesie 328 zł rocznie przez kolejnych 15 lat. Przy dotacji w wysokości 50 proc. przewidywany zwrot z inwestycji wyniesie około 5 lat.

